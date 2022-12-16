Ölenler ve yaralılar var! Feci kaza!

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Kontrolden çıkan aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
YOLDAN ÇIKIP ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
AA'da yer alan ve alınan bilgiye göre, Yunus C.'nin (48) kullandığı SUV tipi araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Kargın Beldesi çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazada Figen C. (43), Medaim Ö. (66) ve Doğukan A. (17) olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yunus C. ile Abdülkerim C. (57) ağır yaralandı.
2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar olay yerinden ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından olay yerinde hayatını kaybeden kişilerin cenazesi ise otopsi işlemleri için Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
CENAZEYE KATILACAKLARDI
Öte yandan kaza yapan ailenin İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu memleketi Erzincan'ın Otlukbeli ilçesine defnedilmek üzere getirilen Otlukbeli eski belediye başkanı Abdullah Altundal'ın cenaze konvoyunda bulunan akrabalarının oldukları öğrenildi.
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