DHA

Kaza, saat 11.30 sıralarında Erzurum'un İspir ilçesi ile Rize'nin İkizdere ilçesi arasındaki Çığ Tünel Mevkiinde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Erzurum'dan Rize'ye seyir halinde olan Beyzanur Akdemir idaresindeki 25 ABC 128 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar, hemen 112'yi aradı.

Bölgeye ambulans, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarda da olay yerine inerek yaralılara yardım etmeye çalıştı.

Kazada baba İhsan Akdemir hayatını kaybederken, eşi Esra, kızı Beyzanur ve oğlu Mehmet Akdemir yaralandı. Kazadan bir süre önce İhsan Akdemir'in kullandığı otomobili, kızı Beyzanur Akdemir'e sürmesi için verdiği öğrenildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Anne Esra Akdemir'in durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.