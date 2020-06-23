İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki tarihi eserlere zarar veren şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

İHA'nın haberine göre, yapılan çalışmalar sonucunda, Oğuzeli ilçesi Sinan Mahallesi'nde yerin altında bulunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2 bin yıllık 3 odalı toplu aile mezarını tahrip eden 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Ekiplerin, şüpheli şahıslara suçüstü yapma anları ise polis kamerası tarafından anbean kaydedildi. Yakalanan 6 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.