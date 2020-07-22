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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler... Vahşice katledilen Pınar Gültekin gözyaşlarıyla uğurlandı
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Son dakika haberi! Muğla'da vahşice öldürülen Pınar, Bitlis'te toprağa verildi

Muğla'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27) için bugün cenaze töreni düzenlendi. Genç kız, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Pınar Gültekin
DHA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, geçen 16 Temmuz´da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı.

DHA'nın haberine göre, ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına alındı. Avcı, genç kızı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar Gültekin´in cansız bedeni, Adli Tıp´taki işlemlerinin ardından dün ailesine teslim edildi ve cenaze aracı ile memleketi Bitlis'in Hizan İlçesine getirildi.

Genç kızın cenazesi ilk olarak Hizan Merkez Camii'ne getirilerek burada cenaze namazı kılındı. Pınar Gültekin'in tabutu kadınlar tarafından taşındı.

PINAR GÜLTEKİN'İN BABASI KONUŞTU

İHA'nın haberine göre, cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, “Babalar evlatlarını okula göndermelidirler. Benim 5 çocuğum vardı. Kızım okumak istedi. Örf ve adetlerimizde, bu bölgede kız çocuğu okutulmamasına rağmen kızımızı okuttuk. Ben erkek çocuğumu okutmadım kız çocuğum okusun diye. Kimseye muhtaç olmasın, ayaklarının üzerinde dursun diye okuttum. O istedi diye okuttum. Okulda da başarılı bir öğrenciydi. Çocuklarımızın başında nöbetçi tutmak mı lazım? Yanılmıyorsam Muğla’da yaşanan üçüncü vaka oldu. Yüreğimiz yandı. Unutmak mümkün değil. Şu an insanlar var rahat görünüyoruz. Evimize çekildiğimiz zaman siz bizi görün” dedi.

Gültekin’in dayısı ise aile olarak derin bir üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, “Bu sadece bir aile değil tüm Türkiye’nin sorunudur. Türkiye’de daha fazla kadın öldürülmesin. Bunun için Cumhurbaşkanımızdan, diğer siyasi partilerden gerekli düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Toplumda infial olmasın, insanlar rahat olsun. Bu şekilde olursa insanlar kızlarını okutmaktan vazgeçer. Şimdi bir algı var, kimse kızlarını dışarıya göndermek istemez. Bu toplumun manevi olarak çökmesine neden olan olaylardan bir tanesidir. Dileğimiz, başka aileler bu acıyı yaşamazsın” ifadelerini kullandı.

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