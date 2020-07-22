DHA

Muğla'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in, 2015 yılında tecavüze uğradıktan sonra öldürülen Özgecan Aslan'ın ardından "Canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter" yazması, yürekleri dağladı.

'İÇİM PARÇALANIYOR, ARTIK YETER'

16 Temmuz'da kaybolduğu gün vahşi bir cinayete kurban giden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in 2015 yılında yine kendisi gibi vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan ile ilgili tweetler attığı ortaya çıktı.

Gültekin'in Özgecan için, "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter" tweeti attığı görüldü. 'Kimsenin bir bahanesi olamaz #ozgecan ne gece vakti dışarı çıkmıştı ne de davetkar giyinmişti. Tek suçu kadın olmaktı. Allah belanızı versin" diye yazan Gültekin başka bir tweetinde, "Adi köpekler böyle şerefsizler asılmalı" dediği de belirlendi.