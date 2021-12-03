Hasta yakınından doktora korkunç saldırı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Hasta yakınından doktora korkunç saldırı!
ABONE OL

Randevu sırası dolduğu için oğlu muayene edilmeyince doktoru darbetti

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet bitmek bilmiyor. Bu kez de Nevşehir Devlet Hastanesi'nde 44 yaşındaki Ahmet C., randevu sırası dolduğu için zihinsel engelli oğlu muayene edilmeyince Dermatoloji Uzman Dr. Rıdvan Güneş'i darbetti

Son dakika: Hasta yakınından doktora korkunç saldırı!
Hasta yakınından doktora korkunç saldırı!
0:00 / 0:00
DHA

Zihinsel engelli oğlu İsmet´i (20) muayene ettirmek için Nevşehir Devlet Hastanesi´ne giden Ahmet C., sıra almak istedi. Ancak sıranın dolduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine Ahmet C., Dermatoloji Uzman Dr. Rıdvan Güneş´e tepki gösterip yumruk attı. Arbede sırasında Dermatoloji Uzmanı Güneş´in üzerindeki kıyafetleri yırtıldı.

Hastane personeli ve diğer hasta yakınlarının araya girmesiyle Ahmet C., uzaklaştırıldı. Çağırılan polis ekipleri, Ahmet C.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan Ahmet C., serbest bırakıldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ SALDIRIYI KINADI

Yaşanan olaya tepki gösteren İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, "Nevşehir Devlet Hastanesi´nde görev yapan cildiye doktorumuz, hasta bakarken sıranın dolmasını bahane eden hasta yakınları tarafından saldırıya uğramıştır. Halkımıza her türlü şartta sağlık hizmeti sunmak için cansiperane görevlerini yapan doktorumuza yapılan bu saldırı asla kabul edilemez. Doktorumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz" dedi.

DEHŞETE DÜŞÜREN SÖZLER

Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Macit Yalçın ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cildiye uzmanımız poliklinikte hasta bakarken sıranın dolmasını bahane eden bir hasta ve yakını tarafından saldırıya uğramıştır. O gün 100 hastaya bakmak için sıra veren doktorumuza sıra alamadığı 101´inci hastaya bakamayacağını söylemesinden dolayı `sizleri boşuna dövmüyorlar diye´ çirkin bir ifadede bulunulmuş ve kendisi darp edilmiştir. Yaşanan bu çirkin olayı hastane yönetimi ve sağlık çalışanları olarak şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Açıköğretim sınav sonuçlarına 7 Aralık'a kadar itiraz edilecek
GÜNDEM Açıköğretim öğrencileri sınav sonuçlarına 7 Aralık'a ...
Son dakika: Bakan Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında
GÜNDEM Bakan Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında
Otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı
GÜNDEM Yolcunun üzerinde yüzlerce uyuşturucu hap çıktı
Kayıp Mehmet GPS kayıtlarından baygın bulundu
GÜNDEM Kayıp Mehmet, ormanda baygın bulundu
Teknoloji ve gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık fiyat değişimleri
GÜNDEM Teknoloji ve gıda ürünlerindeki aylık ve yıllık fiyat ...
Son dakika: Musa Orhan'ın cezası belli oldu
GÜNDEM Musa Orhan'ın cezası belli oldu
Son dakika hava durumu Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
GÜNDEM Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Son dakika: İstanbul'da korkutan yangın! 5 katlı bina alev alev
GÜNDEM İstanbul'da korkutan yangın!
Son dakika: 6 yaşındaki kızının yanında komşusundan dayak yedi!
GÜNDEM 6 yaşındaki kızının yanında komşusundan dayak yedi!
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ALES 3 sonuç tarihi...
GÜNDEM ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.