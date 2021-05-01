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HaberlerGündemHava DurumuSAĞANAK! Son dakika HAVA DURUMU uyarısı: 3 bölgeye yağmur geliyor - 1 Mayıs Meteoroloji
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Meteoroloji açıkladı! 3 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son verilere göre hava sıcaklığı yurdun, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise 2 ila 4 derece azalacak. Bugün 3 bölgede sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimizde tahmin edilen sıcaklıklar ve hava durumu

SAĞANAK! Son dakika HAVA DURUMU uyarısı: 3 bölgeye yağmur geliyor - 1 Mayıs Meteoroloji
Meteoroloji açıkladı! 3 bölgede sağanak!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Tokat, Sivas, Artvin ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KARS'TA KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların sabah saatlerinde Kars çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı tahmin ediliyor.

SICAKLIK İÇ VE KUZEY KESİMLERDE ARTIYOR

Hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'DA RÜZGAR OLACAK

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, zamanla Marmara'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 27, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 32, Parçalı bulutlu.

KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu.

ÇANAKKALE: 26, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 33, Parçalı bulutlu.

MUĞLA: 32, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 29, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı bulutlu.

KAYSERİ: 24, Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu.

KONYA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 26, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 26, Parçalı ve çok bulutlu.

SİNOP: 18, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

TRABZON: 18, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

ARTVİN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

IĞDIR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADIYAMAN: 30, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 28, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 27, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 24, Parçalı ve çok bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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