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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece daha artıyor | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yüksek sıcaklık alarmı! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece daha artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece daha artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 07:14 Güncelleme: 11.06.2024 - 07:14
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        Yüksek sıcaklık alarmı! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece daha artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Hakkari çevreleri, Van'ın doğu kesimleri ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 37°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 39°

        Antalya

        Güneşli 39°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 38°

        Adana

        Güneşli 35°

        Diyarbakır

        Güneşli 36°

        Gaziantep

        Güneşli 35°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 24°

        Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        EDİRNE °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 41°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 43°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        KAYSERİ °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        BOLU °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

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        SİNOP °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        AMASYA °C, 36°C

        Az bulutlu

        ARTVİN °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ERZURUM °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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