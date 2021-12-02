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SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı değişti: Nureddin Nebati, bakan olarak atandı

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre görevden affını istediği ve af talebi kabul edildiği belirtilen Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı. Mart ayında görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan bu değişiklikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz konusundaki duruşu doğrultusunda ekonomi yönetiminde eşgüdüm sağlanmış oldu

SON DAKİKA | Hazine ve Maliye Bakanı değişti: Nureddin Nebati, bakan olarak atandı - HABERLER
Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığına atandı
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HABERTURK.COM

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

Atamanın Anayasanın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 17 Kasım’daki grup toplantısında “Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam.Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim.Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu sözlerini grup toplantısındaki partililer tarafından alkışlanırken, Lütfi Elvan'ın alkışlamaması dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz konusundaki duruşuna karşın faiz indiriminden imtina eden Naci Ağbal, Mart ayında Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. Bu atamadan aylar sonra Bakanlık'taki değişiklikle birlikte ekonomi yönetiminde faiz konusunda bir eşgüdüm sağlanmış oldu.

Bir süredir beklenen bu değişiklik, 25 Kasım gecesi faiz indiriminde kararlılık mesajı içeren twitter mesajlarının ardından gözleri Nebati'ye çevirmişti.

Nebati, şu mesajları vermişti:

"SADECE DÖVİZ KURUNU BAZ ALAN DAR BAKIŞ AÇISI YERİNE..."

Türkiye Ekonomi Politiğini tüm ezber ve önkabullerimizi bir yana bırakarak, bilimsel veriler ışığında netleştirelim ve bilgi karmaşasını ortadan kaldıralım. Türkiye ekonomisini sadece döviz kurunu baz alan dar bakış açısı yerine büyük bir pencereden değerlendirmemiz gerekiyor.

"KUR BASKISINI AZALTIP İSTİHDAMIN ARTMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, hammadde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız.

"ARZ ENFLASYONUNU AZALTMAK İÇİN FAİZLER DÜŞÜRÜLMELİDİR"

Mevcut piyasa koşullarında politika faizinin enflasyonun altında tutulmasında herhangi bir sorun yoktur. Talep enflasyonunu azaltmak için faizlerin arttırılması gerekirken, küresel salgının neden olduğu arz enflasyonunu azaltmak için faizlerin düşürülmesi gerekmektedir.

"YÜKSEK FAİZ, DÜŞÜK ENFLASYON' ANLAYIŞI İLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bu politikamıza yönelik manipülatif kur ataklarının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bunlarla mücadelede, tüm kesimlerin, bize dikte edilmiş “yüksek faiz, düşük enflasyon” politikasının yanlışlığını yapısal cari açık veren ülkemiz özelinde tekrar değerlendirmelerini öneriyorum. Sonuç olarak, pandemi sonrası dönemde de ülkemiz genç nüfusu, kalifiye işgücü, modern lojistik altyapısı, gelişen teknolojisi ve düşük faiz ortamı gibi birçok cazip yatırım olanaklarıyla istikrarlı bir şekilde kalkınmasını sürdürecek ve pozitif ayrışmaya devam edecektir.

PAYLAŞIMLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Yeni Bakan Dr. Nureddin Nebati, geçtiğimiz hafta Bakan Yardımcısı olarak sosyal medya hesabı twitter üzerinden piyasalara mesaj vermişti. Nebati açıklamasında, "2013’ten beri düşük faiz politikamızı her uygulamaya yeltendiğimizde güçlü bir itirazla karşılaştık. Bu sefer bunu uygulamada kararlıyız.” ifadesini kullanmıştı.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Bakan Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü mezunu olan Nebati, yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı.

Nureddin Nebati, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

Bakan Nebati, AK Parti 4'üncü Olağan Kongresi'nde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak da 2014-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Bakan Nebati, 24'üncü dönem İstanbul, 25'inci dönem Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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