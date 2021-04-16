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Son dakika haberler... Balıkesir'de huzurevinde koronavirüs paniği! 30 kişi pozitif çıktı

Balıkesir'de huzurevlerinde kalan ve daha önce aşı olan yaklaşık 30 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Huzurevinde korona paniği! 30 kişi pozitif - Haberler
Huzurevinde korona paniği! 30 kişi pozitif
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HABERTURK.COM

Balıkesir Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, kentte hem kamuya ait, hem de özel huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik koronavirüs tarama testi yaptı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, yapılan testlerde daha önce koronavirüs aşısı olan yaşlılardan yaklaşık 30’unun sonucu pozitif çıktı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaşlılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Çakar, “İl genelinde huzurevlerinde kalan yaşlılarımıza yönelik genel tarama testleri yaptık. Testleri pozitif çıkan yaşlılarımızı tedbir amaçlı hastanelere kaldırdık. Bir kısmı tedavi olup geri döndü, sayılar değişiyor” dedi. İl Müdürü Çakar, geçen hafta yaşlıların çarşı izinlerinin de iptal edildiğini bildirdi.

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