Huzurevinde korona paniği! 30 kişi pozitif 0:00 / 0:00

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Balıkesir Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, kentte hem kamuya ait, hem de özel huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik koronavirüs tarama testi yaptı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, yapılan testlerde daha önce koronavirüs aşısı olan yaşlılardan yaklaşık 30’unun sonucu pozitif çıktı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaşlılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Çakar, “İl genelinde huzurevlerinde kalan yaşlılarımıza yönelik genel tarama testleri yaptık. Testleri pozitif çıkan yaşlılarımızı tedbir amaçlı hastanelere kaldırdık. Bir kısmı tedavi olup geri döndü, sayılar değişiyor” dedi. İl Müdürü Çakar, geçen hafta yaşlıların çarşı izinlerinin de iptal edildiğini bildirdi.

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