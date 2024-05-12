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        Haberler Gündem Son dakika: İbrahim Kalın, Haniye ile görüştü - SON DAKİKA HABERLERİ

        MİT Başkanı Kalın'dan Katar'da Hamas heyeti ile kritik görüşme

        MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüştü.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.05.2024 - 18:45 Güncelleme: 12.05.2024 - 18:51
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        İbrahim Kalın, Haniye ile görüştü
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir görüşme gerçekleştirdi.

        Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması için topun İsrail sahasında olduğu hususları ele alındı.

        Görüşmede daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesine de vurgu yapıldı.

        Ayrıntılar geliyor...

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