İçinde göçmenler vardı! Katliam gibi kaza!

Son dakika haberler... Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Uğur Tanşuli yönetimindeki 46 D 6769 plakalı minibüs, ilçenin Bahçedere köyü yakınında yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.
4 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ
AA'da yer alan habere göre kazada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, sürücünün de aralarında bulunduğu 25 kişi yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
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