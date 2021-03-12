Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: İki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Tatvan'da 2 minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 minibüsün çarpışması sonucu 3'ü ağır 17 kişi yaralandı

Son dakika: İki minibüs kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı! - Haberler
AA

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 13 J 1021 ve 34 GJ 8209 plakalı minibüsler, Tatvan-Hizan kara yolunun 15. kilometresindeki Güzeldere mevkisinde çarpıştı.

AA'nın haberine göre kazada, araçlardaki 17 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen UMKE görevlileri ile AFAD ve sağlık ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünü durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kısmen kapanan Tatvan-Hizan kara yolunda uzun araç konvoyu oluştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Otobüsle ve arabayla şehirler arası yasak var mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
Son dakika: Ataşehir'de aynı otele ikinci saldırı! - Haberler
GÜNDEMAtaşehir'de aynı otele ikinci saldırı!
Son dakika: Servis faciasında 4 öğretmen açığa alındı - Haberler
GÜNDEMServis faciasında 4 öğretmen açığa alındı
Hafta sonu kafeler açık mı? 13-14 Mart kafeler ve restoranlar açık mı?
GÜNDEMHafta sonu kafeler açık mı?
Yanlış cinayet! Son dakika: Husumetlisi yerine yeğenini öldürdü
GÜNDEMYeğenlerini vurmuştu! Yanlış kişiyi öldürmüş
SASUNYAN TEPKİSİ! Son dakika: Adalet Bakanı'ndan ABD'ye sert mektup
GÜNDEMAdalet Bakanı'ndan ABD'ye mektupla Sasunyan tepkisi!
VAHŞET! Son dakika: Ayvalık'ta poşetten ölmüş bebek çıktı
GÜNDEMPoşetten bebek çıktı! Ayvalık'ta vahşet!
Cuma günü nasıl tesbih çekilir? Namaz sonrası tesbihat nasıl yapılır?
GÜNDEMCuma günü nasıl tesbih çekilir?
TRABZON'DA ARTIŞ! Son dakika: 'Çok yüksek riskli' kentte 32 noktada karantina!
GÜNDEM'Çok yüksek riskli' kentte 32 noktada karantina!
Her satırı vahşet! Son dakika: Gaziantep'te korkunç cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı - Haberler
GÜNDEMVahşi cinayet!