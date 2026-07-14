Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika İletişim Başkanı Duran: "FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir"

        İletişim Başkanı Duran: "FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir"

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim, Zafer Bizim Paneli"ne video mesaj gönderdi. Duran, mesajında, "FETÖ, sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu değildir. FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 13:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "FETÖ, her ülke için açık bir tehdit"

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "15 Temmuz 2016 gecesi, her yönüyle milletimizin istikbaline yön veren bir gece oldu. Bizler, o gecenin zaferini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha ilk dakikalardan itibaren kararlı ve bağımsız siyasi duruşuna ve liderliğine borçluyuz." dedi.

        "HALKIMIZ DARBE GİRİŞİMİNE 'DUR' DEDİ"

        AA'daki habere göre; Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "15 Temmuz'un 10. Yılında: İrade Bizim, Zafer Bizim Paneli"ne video mesaj gönderdi.

        İletişim Başkanı Duran, 10 yıl önce ülkede tarihi bir gece yaşandığını, 15 Temmuz 2016 gecesinde, FETÖ mensuplarının milletin iradesini ve demokrasiyi hedef alarak kamu kurumlarına ve Meclis'e saldırdığını belirtti.

        REKLAM

        FETÖ mensuplarının medya binalarına baskınlar düzenlediğini, İstanbul'un simgesi olan Boğaz köprülerini işgal ettiğini anımsatan Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ancak, devlet ve millet olarak bu kanlı darbe girişimine karşı destansı bir direniş gerçekleştirdik. Halkımız sokaklara döküldü, darbe girişimine 'dur' dedi. İhanet şebekesi ise 253 vatandaşımızın canına kıydı, onları şehit etti. Binlerce insanımız ise yaralandı.

        15 Temmuz 2016 gecesi, her yönüyle milletimizin istikbaline yön veren bir gece oldu. Bizler, o gecenin zaferini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha ilk dakikalardan itibaren kararlı ve bağımsız siyasi duruşuna ve liderliğine borçluyuz.

        İstanbul'da, başkentimiz Ankara'da ve Türkiye'nin birçok yerinde milyonlar, Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına kulak verdi, sokaklara döküldü ve millet, iradesine sahip çıktı. Nitekim, Türk milleti, asırlar boyunca, kendi özgürlük ve bağımsızlığına düşkünlüğü ile bilinen bir millettir.

        Bizim binlerce yıllık tarihimizde esaret, ihanet ve alçakça oyunlara boyun eğmek yoktur. 15 Temmuz'da bu tarihsel misyon bir kez daha tezahür etmiştir."

        REKLAM

        "ZOR VE MEŞAKKATLİ GÜNLER GEÇİRDİK"

        İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin, egemenlik ve bağımsızlığını tehdit eden her türlü unsura karşı koyacak, mücadele edecek gücünün olduğunu ifade etti.

        "Bizi içeriden tehdit eden ve dışarıdan destek gören FETÖ yapılanması, tarihimizde ilk kez karşılaştığımız bir tehdit biçimi değildir" ifadesini kullanan Duran, şunları söyledi:

        "Türk milleti belli dönemlerde böyle büyük sınamalardan geçmiş ve her zaman imtihanını da başarıyla vermiştir. Bugün bizler, FETÖ yapılanmasının izlerini devletimizden ve ülkemizden sildik. Bunu yaparken bedeller ödedik.

        Zor ve meşakkatli günler geçirdik. Ancak ne kadar zor olursa olsun, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, egemenliğine karşı oluşan bu tarz tehditlerle baş edecek güçtedir. Ne kadar dış destekli olursa olsun, bizler ülkemize yönelik tehditlerde tek kuvvet olmayı, içeride birlik olmayı başardık ve bundan sonra da başaracağız.

        Bugün Türkiye'nin uluslararası ölçekte iadesini istediği FETÖ mensupları çeşitli ülkelerde bulunmakta ve adeta desteklenmektedir. Türkiye'nin dostu olan ve bu dostluğu karşılıklı besleyip büyütmek isteyen bütün ülkelere çağrımız şudur:

        REKLAM

        Milletimizin egemenliğini ve demokrasimizi hedef alan yapılara karşı, dostlarımızdan yanımızda durmalarını ve vefa duygusu ile hareket etmelerini bekliyoruz. Zira FETÖ, sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir ulusal güvenlik sorunu değildir. FETÖ, faaliyet gösterdiği her ülke için açık bir tehdittir."

        "KÜRESEL SORUNLARA MÜŞTEREK ÇÖZÜMLER ÜRETMELİYİZ"

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz darbe girişiminin terör örgütlerinin ve hibrit tehditlerin günümüzde ne denli karmaşık biçimlerde ortaya çıkabildiğini gösterdiğini dile getirdi.

        Küresel ölçekte, bütün toplumların manipülasyonlarla, derinleşen hakikat krizleriyle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

        "Toplumların gerçekliğini ana akım medya anlatıları gölgeleyebilmektedir. O halde ayrı coğrafyalarda olsak da aynı sorunlarla karşılaştığımızın farkında olmalı, küresel sorunlara müşterek çözümler üretmeliyiz.

        Türkiye’nin 15 Temmuz tecrübesi, bu bakımdan evrensel bir anlam taşımaktadır. Öyleyse hep beraber korkunun yerini umudun, çatışmanın yerini işbirliğinin, kutuplaşmanın yerini karşılıklı anlayışın aldığı, 'daha adil bir uluslararası düzenin' mümkün olduğu bir gelecek tasavvur edelim.

        Sözlerime son verirken, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı programa katkı veren, katılımlarıyla programa değer katan herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 13 Temmuz 2026 haberleri: Trump: Hürmüz'ü ele geçiriyoruz, Altın düştü; petrol yükseldi, MASAK raporunda Haluk Levent detayı, Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.TRUMP: HÜRMÜZ'Ü ELE GEÇİRİYORUZABD-İran hattında son günlerde yeniden tırmanan gerilim sürüyor. ABD Başkanı Trump az birkaç saart önce bir açıklama yaparak, "Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, bir anlaşmamız vardı ve İran bunu bozdu....
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Turuncu Holding'e kayyum atandı
        Turuncu Holding'e kayyum atandı
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gürlek'ten AHBAP açıklaması
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Babasının koltuğuna oturdu
        Babasının koltuğuna oturdu
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        Bakan Bayraktar’dan Türkiye-Irak Boru Hattı açıklaması
        İstanbul'dan kaçış
        İstanbul'dan kaçış
        Victoria'nın tepkisizliğini savundu
        Victoria'nın tepkisizliğini savundu
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Bahçeli: NATO yeni devrin şafağında
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Kerem Aktürkoğlu baba oldu
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        4 aylık sıkı pazarlık!
        4 aylık sıkı pazarlık!
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Başarısının sırrı
        Başarısının sırrı
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat