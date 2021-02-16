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İletişim vergisinde sürpriz

Telefon konuşmaları, internet ücretleri ve kablolu televizyon yayınlarından alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV),30 Ocak’ta artırıldı. Vergi oranı yüzde 7.5’ten yüzde 10’a çıkartıldı. Bu artış, 100 liralık bir faturada 2 TL’lik zam anlamına geliyor. Artış, abonelere ilk faturalarında yansıtılacak. Bazı operatörler ve internet servis sağlayıcılar, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) yazı yazarak, başta faturalar olmak üzere teknik hazırlıklar için verginin uygulanacağı tarihin 1 ay ertelenmesini talep etti.

Son dakika! İletişim vergisinde sürpriz - Haberler
İletişim vergisinde sürpriz
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Telefon konuşmaları, internet ücretleri ve kablolu televizyon yayınlarından alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV),30 Ocak’ta artırıldı. Vergi oranı yüzde 7.5’ten yüzde 10’a çıkartıldı. Bu artış, 100 liralık bir faturada 2 TL’lik zam anlamına geliyor. Artış, abonelere ilk faturalarında yansıtılacak. Bazı operatörler ve internet servis sağlayıcılar, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) yazı yazarak, başta faturalar olmak üzere teknik hazırlıklar için verginin uygulanacağı tarihin 1 ay ertelenmesini talep etti.

Sektör kaynakları, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte vergi artışının uygulamaya girdiğini belirterek, “Milyonlarca faturanın hazırlanması gerekiyor. Bu ve bunun dışında teknik bazı hazırlıklar da yapılması söz konusu. Bu nedenle GİB’e yazı yazdık. 1 aylık süre talebinde bulunduk” dedi.
Kaynaklar, söz konusu yazının bir hafta kadar önce yazıldığını belirterek, “Şu ana dek olumlu ya da olumsuz bir yanıt alamadık. GİB’in yanıtını bekliyoruz” dedi.

Peki, sektör bu vergi artışını abonelerine yansıtacak mı? Kaynaklar, her bir şirketin kendi kararını kendisinin vereceğini belirterek, “Genel olarak denilebilir ki operatörler ve internet servis sağlayıcılar, ÖTV’ye gelen zammı doğrudan abonelerine yansıtacak” diye konuştu.

İNTERNET TALEBİ NE DURUMDA?

Koronavirüs salgınıyla birlikte internet ve bilgisayar, yaşamın merkezine oturdu. 2020 yılında internet bağlantı talebi patladı, sabit internet abone sayısına 2.6 milyon kişi daha eklendi. Özellikle uzaktan eğitimin etkisiyle geçen yıl günlük sabit geniş bant internet bağlantı talebi (nakiller ve arızalar dahil) 60 bine kadar ulaştı.

Son günlerde, internet bağlantı talebinde hız belirgin biçimde düştü. Halen, nakiller dahil talep 30 ile 40 bin arasında değişiyor. Yeni bağlantı için gelen talebin 10 bin dolayında olduğu hesaplanıyor. Bu yıl, yeni sabit internet abone sayısının geçen yılın yarısının altında gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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