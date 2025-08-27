Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnan Güney hakkında yeni soruşturma

        İnan Güney hakkında yeni soruşturma

        Tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında yeni soruşturma açıldı

        Giriş: 27.08.2025 - 21:21 Güncelleme: 27.08.2025 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnan Güney hakkında yeni soruşturma
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in makam odasında yapılan aralamalarda el konulan belgeler incelendiğinde İBB dosyası kapsamına girmeyen başkaca ihaleler olduğu gerekçesiyle yeni bir soruşturma açıldı.

        NE OLMUŞTU?

        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Savcılık Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçlarından tutuklanmasını talep ettiği sevk yazısında İnan Güney’in Murat Ongun’a bağlı hareket ettiği iddia edildi.

        Güney’in dosya kapsamında şüpheli olan bazı şahıslara usulsüz bir şekilde açık hava reklam işlerinin bazı şirketlere verilmesine aracılık ettiği ileri sürüldü. Yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Serkan Öztürk’ün fiili ortağı olduğu 3K isimli şirkete Beşiktaş Belediyesi iştirakinde geçmişte genel müdür olarak görev yapmasından kaynaklı ilişkilerini kullanarak iş pasladığı iddia edildi.

        İnan Güney’in Beltaş Genel Müdürlüğü yaptığı döneme de vurgu yapılan tutuklamaya sevk yazısında Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptığı dönemlerde, verdiği usulsüz işler karşılığı elden gayri resmi para alarak haksız kazanç sağladığı iddia edildi. Yakınları adına kurduğu şirketlere usulsüz iş verdiği, Murat Ongun ve Kağan Sürmegöz ile birlikte hareket ederek açık hava reklam sektöründe, usulsüz ve doğrudan iş verme süreçlerinde haksız kazanç elde edilmesinde rol oynayarak, milyonlarca Türk Lirası haksız kazanç elde edilmesine ve kamu zararına sebep olmasına neden olduğu ileri sürüldü.

        İBB Başkan Danışmanı Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un eşinin eniştesi İbrahim Can Yaman hakkında Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık” suçundan tutuklama talep edilen sevk yazısında, Murat Ongun ve ona bağlı hareket eden Emrah Bağdatlı ile irtibatlı olduğu anlatıldı. Emrah Bağdatlı’nın yönlendirmesiyle şirket kurmuş olabileceği belirtilen yazıda bu şirket ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklarinden usulsüz iş ve ihaleler alınmasında, ihaleye teklif veren diğer kişilerle birlikte hareket ettiği ileri sürüldü. Böylelikle adrese teslim ihalelere muvazaalı teklif vermek suretiyle kendisinin ve diğer isimlerin ihaleleri kazanarak haksız kazanç elde edilmesinde rol oynadığı iddia edildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        Rusya ile Çin tatbikat düzenledi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        BMGK üyelerinden Gazze açıklaması
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        ABD'de okula silahlı saldırı
        ABD'de okula silahlı saldırı
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        ChatGPT'ye "intihar" davası
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"