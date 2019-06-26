Pençe Harekatı'yla koordineli olarak Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2019

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