Türkiye'nin Suriye sınırına yönelik olası askeri operasyonuna karşı çıkan İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı" açıklaması yaptı.

İran devlet ajansı IRNA'nın haberine göre Ruhani, Ankara'yı sabırlı davranmaya ve Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri bir operasyona girişmemeye çağırdı.

Türkiye'nin güney sınırına yönelik endişelerinde haklı olduğunu belirten Ruhani, bu endişelerin ortadan kalkması için en doğru yolun ABD'nin bölgedeki askeri varlığına son vermesi ve Kürtlerin Suriye ordusuna destek vermesinden geçtiğini ifade etti.

Tahran yönetimi Suriye'ye yönelik askeri operasyona karşı olduğunu daha önce de dile getirmişti. İran ordusu da gelişmelerin ardından Türkiye-Irak sınırında sürpriz bir tatbikat başlatmıştı.