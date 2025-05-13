İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükçekmece'de, saat: 07.18'de, yerin 6.8 kilometre derinliğinde, 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, kent genelinde hissedildi.
Giriş: 13.05.2025 - 07:28 Güncelleme: 13.05.2025 - 07:37
Marmara Denizi'nde, saat 07.18'de, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20.66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6.84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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