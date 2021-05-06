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Son dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: 6 Mayıs İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul su kesintisi duyuruları araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı tarafından 6 Mayıs Perşembe günü İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek planlı su kesintileri İstanbullularla paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 6 Mayıs İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler? İşte 6 Mayıs İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

Son dakika: İstanbul'da 5 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: 6 Mayıs İstanbul su kesintisi duyuruları

Ülke genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağında İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 6 Mayıs 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 6 Mayıs 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

6 MAYIS İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Yeni Sahra Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.05.2021 10:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.5.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.05.2021 09:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Esentepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.05.2021 09:40
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.5.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.05.2021 09:51
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Eskişehir Mah,Feriköy Mah,İnönü Mah,Bozkurt Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.05.2021 09:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.5.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 6 MAYIS 2021

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