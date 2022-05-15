İstanbul'da kaydedildi! Düğün konvoyunun önünü kesti 0:00 / 0:00

İHA

İlçede düğün konvoyunda bulunan bir otomobil sürücüsü trafiğe aldırış etmeden konvoyun önünü kesti.

İHA'nın haberine göre, sürücü ardından kendi etrafında dönerek drift yapmaya başladı. Bir süre drift yapmaya devam eden maganda daha sonra tehlikeli hareketlerle yoluna devam etti.

KORKU DOLU ANLARA NEDEN OLDU

Trafiği tehlikeye atarak korku dolu anlara neden olan trafik magandasının drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sürücünün konvoyun önünde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görülüyor.