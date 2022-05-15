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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da kaydedildi! Düğün konvoyunun önünü kesti
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Düğün konvoyunun önünü kesip drift yaptı! Trafik magandasının tehlikeli hareketleri kamerada

İstanbul Kartal'da akıllara durgunluk veren görüntüler kaydedildi. İlçede trafiğe aldırış etmeden düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan trafik magandasının tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika: İstanbul'da kaydedildi! Düğün konvoyunun önünü kesti
İstanbul'da kaydedildi! Düğün konvoyunun önünü kesti
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İHA

İlçede düğün konvoyunda bulunan bir otomobil sürücüsü trafiğe aldırış etmeden konvoyun önünü kesti.

İHA'nın haberine göre, sürücü ardından kendi etrafında dönerek drift yapmaya başladı. Bir süre drift yapmaya devam eden maganda daha sonra tehlikeli hareketlerle yoluna devam etti.

KORKU DOLU ANLARA NEDEN OLDU

Trafiği tehlikeye atarak korku dolu anlara neden olan trafik magandasının drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, sürücünün konvoyun önünde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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