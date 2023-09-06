31 Şurada Paylaş!









Sağanak başladığında arkadaşlarıyla oturduğunu belirten Ramazan Ataş, "Allahtan çok şükür bir şey olmadan kurtulduk. Bir anda oldu her şey. Bir anda yağmur başlangıcı, daha sonra sel başlangıcı. Ne olduğunu biz de anlamadık. Ortalama 2-2,5 saattir bekliyoruz. Çatıya çıkmak zorunda kaldık çünkü yere kadar sular gelmişti. Mekana kadar girmişti sular" diye konuştu.