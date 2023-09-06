İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 12 yaralı
İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanak yağış sele sebep olurken, 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de etkili oldu. İstanbul Havalimanı'nda uçuşlarda gecikme yaşanırken, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giden yollar bir süre kapandı. Başakşehir Metrosu'nu da su bastı... İşte dün gece yaşananlar
İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.
Yağış nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.
TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda güçlükle ilerledi.
İstanbul Havalimanı yolunda yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken araçlar zorlukla hareket etti.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar'da; Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü'nde çakan şimşekler dikkati çekti.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA: 2 ÖLÜ, 12 YARALI
İstanbul Valiliği dün akşam İstanbul'un bazı ilçelerinde meydana gelen sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanak yağışla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul’un kuzeyinde yer alan ilçelerde 05.09.2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında oluşan sağanak yağışın ardından su baskınları meydana gelmiştir.
Metrekareye 125 kilogram yağışın düştüğü tespit edilirken sel nedeniyle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde birer olmak üzere iki kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir.
Su baskınları nedeniyle kamu hizmeti veren bazı kuruluşlar da selden kısmen etkilenmiştir. Bu kapsamda 112 acil çağrı merkezine 1.150, belediyelere ise 2.540 su baskını ihbarı alınmıştır. AFAD, İtfaiye, İSKİ ve belediyelerin kurtarma ekipleri gelen ihbarları karşılamak için aralıksız çalışmaktadır. Ayrıca emniyet, jandarma ve sağlık birimleri de çalışmalara tüm imkanlarıyla destek vermektedir.
Su Baskınlarında ilk belirlemelere göre 1.754 ev ve işyeri etkilenmiş olup, söz konusu bölgelerde mahsur kalan vatandaşımız bulunmamaktadır. Selden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçları kamu misafirhaneleri ve tesislerde karşılanacaktır. Ayrıca Kızılay ve belediyelerin ilgili birimleri selden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.
Selden kısmen etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Çam ve Sakura Hastanesi’nde sağlık hizmetleri verilmeye devam etmektedir.
Selde Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi’nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak’ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybetmiştir. Selde yaralanan 12 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir." denildi.
HASTANEDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Başakşehir'de evlerini su basan 3 kişinin üşütme şikayetiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin acil servisine başvurduğu, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, yoğun yağış nedeniyle yağmur giderlerinin geri tepmesi sonucu hastanenin zemin ve bodrum katlarındaki belirli noktalarda su birikintileri oluştuğu belirtildi.
Durumun, acil servis, yoğun bakım ve ameliyathaneler dahil hastanedeki sağlık işleyişini etkilemediği, hastaların nakledilmesi gibi bir duruma yol açmadığı bilgisi verildi.
Başakşehir'de sele kapılarak hayatını kaybeden 57 yaşındaki kadının cenazesi de bu hastanenin morguna kaldırıldı.
DERE KENARINDAKİ GECEKONDU ÇÖKTÜ
Halkalı Cemevi'nin yakınındaki dere, yağmur nedeniyle taştı. Cemevinin cenaze bölümünü su basarken buradaki suyun tahliyesi için çalışma yapıldı.
Taşma nedeniyle derenin kenarındaki gecekondu çöktü. Ayrıca, bir araç da gecekondunun bahçesine girdi.
Derenin kenarındaki 6 katlı binanın altındaki bodrumunu su bastı. İtfaiye ekipleri suyu boşaltmak için çalışma yaptı.
İş makineleri sel nedeniyle meydana gelen dere yatağındaki enkazı kaldırmaya başlarken, dere kenarındaki bazı binalar da tahliye edildi.
Su basan binalardaki suları tahliye çalışmaları sürerken, bazı binalarda temizlik çalışmalarına başlandı.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Küçükçekmece Kanarya Mahallesin'deki Halkalı Gümrük Müdürlüğü yerleşkesinin sahil tarafı da taşkınlar nedeniyle su altında kaldı.
Bölgedeki bir kafe ve restoranda çalışanlar ile buradaki müşterilerin ve Halkalı Gümrük Müdürlüğünde farklı noktalarda mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. Mahsur kalanların bir kısmı, restoranın ve müdürlüğün çatısına çıktı.
İtfaiye ekipleri ve bazı Gümrük Müdürlüğü çalışanlarının suda telefon ışığıyla arama yaparak mahsur kalanları kurtarmaya çalıştığı görüldü.
Öte yandan itfaiyenin, yardım edilmesi yönünde sesler geldiğini duyduğu bölgelere yönelerek de aramalarını sürdürdüğü gözlendi.
Polis ekipleri ise burada bekleyen kalabalığı dağılmaları yönünde uyardı. Bu arada, itfaiye erleri çatılara çıkan ya da su birikintisinin yoğun olmadığı alanlara geçen vatandaşlarla telefonla görüştü. Ekipler, bu kişilere güvenli bölgeden ayrılmamalarını, botların alana geleceğini ve onları kurtaracaklarını söyledi.
Ardından bölgeye gelen botlar aracılığıyla mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bölgede mahsur kalan çok sayıda vatandaş ile bir köpek kurtarıldı.
"NE OLDUĞUNU BİZ DE ANLAYAMADIK"
Restoranın çatı kısmında 3 saat beklediğini söyleyen Onur Bolat, "Aşağı yukarı 70 kişiye yakındı. Şu an itibarıyla restoranda 3 sahibi var, başka kimse yok." dedi.
Sağanak başladığında arkadaşlarıyla oturduğunu belirten Ramazan Ataş, "Allahtan çok şükür bir şey olmadan kurtulduk. Bir anda oldu her şey. Bir anda yağmur başlangıcı, daha sonra sel başlangıcı. Ne olduğunu biz de anlamadık. Ortalama 2-2,5 saattir bekliyoruz. Çatıya çıkmak zorunda kaldık çünkü yere kadar sular gelmişti. Mekana kadar girmişti sular" diye konuştu.
TIR şoförü Ertan Demirkaya ise kurtarılmayan kimsenin kalmadığını ifade etti. TIR'ıyla yük boşaltmaya geldiğini kaydeden Demirkaya, uykuda olduğunu, yağış birden bastırınca yukarı çıktığını kaydetti.
AKOM'UN AÇIKLAMASI
AKOM'dan yapılan açıklamada, gün boyu Karadenize kıyı ilçelerde görülen sağanak yağışın akşam saatlerinde, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca'da şiddetini artırarak ani sağanak geçişleri başladığı ve yağışın 21.00 sıralarında etkisini kaybettiği belirtildi.
Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanak sonucu metrekareye Arnavutköyde 128, Beykozda 37, Sarıyerde 28, Çatalcada 21, Silivri 15 kilogram yağış düştüğü aktarılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2 bin 315 personel, 1167 araç ve iş makinesiyle il genelinden alınan toplam 1920 ihbara müdahale ettiği vurgulandı.
Eyüpsultan Pirinçci Mahallesi'nde bir ahırda 100'ün üzerinde büyükbaş hayvanın mahsur kaldığı ve hayvanların jandarma ile itfaiye ekiplerince kurtarıldığı bildirilen açıklamada, aralıklı yağış geçişlerinin bugün öğle saatlerine kadar bölgesel olarak etkili olmaya devam edeceği kaydedildi.
Açıklamada, Başakşehir Sular Vadisi'nde selde sürüklenen 1 kadın ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta bodrum kattan su baskını sonrası yabancı uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
EKREM İMAMOĞLUNUN AÇIKLAMASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da yaptığı açıklamada, kentin kuzey bölümünde etkili olan yağışın yaklaşık 2,5-3 saatte yaklaşık 130 kiloya ulaştığını belirterek, anlık yağış yoğunluğu esnasında bir kısım ana arterlerde ve köprü geçişlerinde göllenmeler olsa da hızlı bir şekilde suyun tahliyesinin gerçekleştiğini kaydetti.
Ayamama Deresi çok yüksek oranda kabarmış olsa da suyun doğal akışında aktığını söyleyen İmamoğlu, Kayaşehir Metro İstasyonu'nun göllenme ve sel suları yaşanması nedeniyle kapatıldığını belirtti.
VALİ GÜL, ARNAVUTKÖY'Ü ZİYARET ETTİ
İstanbul Valisi Davut Gül, selden etkilenen Arnavutköy'de incelemelerde bulundu. Gül, ziyareti sırasında selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir'de su baskını yaşanan alanlarda incelemelerde bulunarak, sahada çalışan İBB ekiplerinden bilgi aldı. Vatandaşlarla da konuşan İmamoğlu, daha sonra olay yerinden ayrıldı.
Başakşehir ve Arnavutköy'de su basan ev ve iş yerlerinde ekiplerin tahliye çalışması devam ediyor.
Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bir otomobil ile İBB'ye ait İGDAŞ aracı sel nedeniyle sürüklenerek bir evin bahçesine girdi.
Ekiplerin çalışması sonucu, araçlar bahçeden çıkarıldı. Bölgede, su basan evlerden tahliye çalışmaları da devam ediyor.