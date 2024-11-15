İstanbul'da trafik yoğunluğu!

İstanbul'da haftanın son mesai günü bitiminde trafikte ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda, mesai saatinin bitimi ve kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde başlayan yoğun trafik, Okmeydanı'na kadar etkili oluyor.

D-100 kara yolunda Haliç'ten Avcılar'a kadar çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Şile Otoyolu'nun Üsküdar ve Ümraniye kesiminde, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu üzerinde Kadıköy ile Kartal arası her iki yönde yoğunluk yaşanıyor.

Bu arada, her iki yakada da bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında trafik yoğunluğu görülüyor.

Tuzla ve Sancaktepe mevkilerinde ise Edirne istikametinde trafik ağır ilerliyor.

Ayrıca, bazı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk gözleniyor. Zeytinburnu ve Cevizlibağ gibi aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaşırken, yoğunluk Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90 olarak ölçüldü.