İstanbul için 'sarı uyarı' 0:00 / 0:00

DHA

Uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda (İstanbul, Sakarya, Kocaeli ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimleri),zamanla Batı Karadeniz'de (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop) kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" denildi.

DHA'da yer alan habere göre açıklamada ayrıca, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

İstanbul için 'sarı' uyarıda da bulunan Meteoroloji, yağışın 14.00'dan sonra etkili olacağını kaydetti. İstanbul için yapılan uyarıda, "Kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yıldırım, küçük çaplı su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" bilgileri yer aldı.

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