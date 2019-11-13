Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli Mardin, Tekirdağ, Uşak, Eskişehir, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır illerinde Nargile içerikli "Tütün mamulü kaçakçılığı" konusuna yönelik operasyon yapıldı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 55 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor...
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