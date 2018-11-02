Listede ikinci sıradakinin ismi açıklanmazken, Rahmi Koç 45 milyon 164 bin lirayla üçüncü sırada.

Kurumlar vergisi rekortmeni, 2017 yılı için 3 milyar 91 milyon 367 bin 707 lira vergi tahakkuk ettirilen, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.



Ayrıntılar birazdan...

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