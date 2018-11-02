Türkiye genelinde 2017'de kazanç sağladığını 3 milyon 486 bin 592 mükellef beyan etti. Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 77 milyar 339 milyon TL matrah beyan edildi ve beyan edilen bu tutar üzerinden 20 milyar 636 milyon gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Her yıl olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığı da Türkiye'nin en çok vergi ödeyen 100 mükellefini açıkladı. Liste incelendiğinde başta Türkiye'nin vergi rekortmeni olan ve geçtiğimiz aylarda vefat eden Şarık Tara olma üzere bir çok ismin tandık olduğu yani geçen yıllarda da listede bulundukları görüldü. Koç ve Sabancı aileleri ile Dinçkök, Şahenk, Gülçelik ve Konukoğlu aileleri de listede görünenler.
TURGAY CİNER ONUR LİSTESİNDE
Ciner Holding Başkanı Turgay Ciner, 2017'de elde ettiği gelir üzerinden ödediği vergi ile 69'uncu sırada yer aldı. Listeye 10'uncu sıradan giren Gönenç Gürkaynak ise ilginç isimlerden birisi oldu. Soysal ağ Twitter'in Türkiye avukatı olan Gönenç Gürkaynak'ı bu danışmanlığın listenin tepesine taşıdığı tahmin ediliyor. Twitter, Facebook ve Google gibi sosyal ağ ve teknoloji şirketlerinin kendilerinin Türkiye Maliyesi ile vergi sorunları bulunuyor ve bu sorunların çözümü için hala görüşmeler sürüyor.
EN YAKIŞIKLI VERGİ REKORTMENİ
Sanatçılardan Beyazıt Öztürk, Cem Yılmaz gibi alıştığımız isimlerin yerine bu kez yakışıklılığı ile ünlü Kıvanç Tatlıtuğ'un listede 93'üncü sırada yer alması dikkat çekti. Tatlıtuğ 2017 gelirleri üzerinden 4.8 milyon lira vergi ödeyecek. 100'üncü sırada bulunan Mehmet Haluk Ündeğer'in sığır ve manda yetiştiriciliği ile listeye girmesi ilginç durumlardan birisi oldu.
YARIDAN FAZLASI ADINI GİZLİ TUTTU
Açıklanan verilerden en çok dikkat çekici olan 100 kişinin 53'ünün adının açıklanmasını istememiş olması. Bu kişiler başta eş, dost akrabaların para talep etmesini önlemek olmak üzere çeşitli nedenlerle adını gizli tutuyor. Türkiye genelinde 2017 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 22 bin 182 TL matrah beyanında bulundu ve bu matrah üzerinden ortalama 5 bin 919 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
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