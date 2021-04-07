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İşte yeni nükleer yasa çalışmalarının ayrıntıları

Anayasa Mahkemesi (AYM),mart ayının hemen başında, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) kuruluşunu düzenleyen kanun hükmünde kararnameyi (KHK) iptal etti. AYM, iptal kararının 1 yıl sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. Ankara, yasal düzenleme için kolları sıvadı. HABERTÜRK, yasa teklifi çalışmasının ayrıntılarına ulaştı. Düzenlemeye, nükleer alanda yaşanacak olası bir kazada, üçüncü taraflara (örneğin komşu ve bölge ülkelere) karşı mali (ve diğer) sorumlulukları içeren bir maddenin de eklenmesi bekleniyor. Kaynaklar, bu maddenin nükleer alanında (Viyana ve Paris sözleşmeleri ve ek protokolü) uluslararası hukuki sözleşmelerin bir gereği olduğunu, üçüncü ülkelerin karşılaşacağı zararın tazmininin esası teşkil ettiğini söyledi. NDK’nın var olan yapısı aynen korunacak. Buna göre Kurul; biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanacak. Kurumun merkezi Ankara’da olacak.

Son dakika! İşte yeni nükleer yasasının ayrıntıları - Haberler
İşte yeni nükleer yasasının ayrıntıları
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Türkiye’nin, ilk nükleer santralı, Mersin-Akkuyu’da inşa ediliyor. Santral, her biri bin 200 megavat olan toplam 4 üniteden oluşuyor. Rusya’nın inşa ettiği santralın, ilk üç ünitesinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Dördüncü üniteye ilişkin lisans başvurusu yapıldı. NDK, başvuruyu inceliyor. Bu yıl sonu ya da yeni yılın ilk çeyreğinde dördüncü ünitenin lisansının verilebileceği ifade ediliyor.

İlk ünitenin, 2023 yılında işletmeye girmesi hedefleniyor. Diğer ünitelerin birer yıl arayla devreye alınması bekleniyor.

DEVLET GARANTİSİ

Devlet, Akkuyu’da üretilen elektriği 12.35 (dolar) sentten satın alacak. Birinci ve ikinci ünitelerde üretilen elektriğin 15 yıl boyunca yüzde 70’i, üç ve dörtte yüzde 30’u alım garantisi kapsamında bulunuyor.

KHK İPTAL EDİLDİ

AYM, 9 Mart’ta, NDK’nın kuruluşunu düzenleyen kanun hükmünde kararnameyi iptal etti. İptal kararında, KHK’ların konu, amaç, kapsam ve ilkeleri yönünden hem dayandıkları yetki kanununa hem de Anayasa’ya uygun olmak zorunda olduğu belirtildi. Yüksek Mahkeme, NDK’nın kuruluşunu düzenleyen 702 sayılı KHK’nın, yetki kanuna aykırı olduğunu kayda geçirdi. AYM, iptal kararının 1 yıl sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.

YENİ YASA ÇALIŞMASI

Ankara, yasal düzenleme için yürüttüğü çalışmaları büyük ölçüde tamamladı. Düzenlemeye, nükleer ünitelerde yaşanacak olası bir kazada, üçüncü taraflara (komşu ve bölge ülkelere) karşı mali (ve diğer) sorumlulukları içeren bir maddenin de eklenmesi gündeme geldi.

Kaynaklar, bu maddenin nükleer alanında (Viyana ve Paris sözleşmeleri ve ek protokolü) uluslararası hukuki sözleşmelerin bir gereği olduğunu, üçüncü ülkelerin karşılaşacağı zararın tazmininin esas alındığını söyledi. Düzenlemede, söz konusu maddenin yer alıp almaması konusunda son kararı siyasi irade verecek.

Çalışmaya göre, NDK’nın, var olan yapısı aynen korunacak. Buna göre Kurul; biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca atanacak. Kurumun merkezi Ankara’dadır. Kurumun karar organı Kuruldur. Kurum, kendisine verilen görev ve yetkileri bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır.

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