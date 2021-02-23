Akşener'den hükümete eleştiriler 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Sözlerine “Çok ilginç günlerden geçiyoruz…” diye başlayan Akşener, “Bugünlerde AK Parti’nin üst düzey kadroları, milletimize tepeden bakan o çirkin tavırlarını, insanımızı sürekli kutuplaştıran o kirli zihniyetlerini, teker teker dışa vurmaya devam ediyorlar. Bir AK Parti milletvekili, üstelik de, kadın bir milletvekili, çıktı, AK Parti’ye göre onurlu kadının tarifini yaptı. Tacize, tecavüze, utanmazlığa maruz kalan kadınlar için, utanmadan, ‘Onurlu kadın bir sene beklemez, ertesi gün şikayet eder’ dedi. Yani bu arkadaş diyor ki; ‘Tacize, tecavüze uğrayan kadın susuyorsa, susmak zorunda kalıyorsa, onursuzdur.’ ‘Aradan zaman geçtikten sonra konuşuyorsa, yine onursuzdur.’ Milletin vekili olduğunu iddia eden bir insanın sözlerine bakar mısınız? Bir iktidarın milletinden nasıl uzaklaştığına bakar mısınız? Şu utanmazlığa bakar mısınız? Gerçekten ibretlik” ifadelerini kullandı.

Akşener, “Bu arkadaşların siyaset anlayışında makbul olan liyakat değil, cehalet olduğundan, özellikle, bilmedikleri, anlamadıkları konularda, üst perdeden konuşmayı marifet sayıyorlar. Doğrusunu anlatmak da, mecburen bizlere düşüyor… Bu arkadaşların, bilimle pek ilgileri olmadığını biliyoruz ama, psikologlar, araştırmacılar diyor ki; ‘Kadınların yaşadığı travma ne kadar ağırsa, ortaya çıkması da o kadar zordur.’ ‘Toplum baskısı ne kadar ağırsa, bu konuları konuşmak da o kadar zordur.’ Daha da ötesi, bu vizyonsuz arkadaşların dünyada olan bitenden de haberi yok. Bütün dünyada, kadınlara cesaret aşılayan bir ‘meToo’ hareketi var. ‘meToo’ hareketi, toplumun baskısından korkan, binlerce taciz mağduru kadına cesaret verdi. 10 yıldır, 20 yıldır saklanan taciz olaylarının ortaya çıkmasına vesile oldu. Ama tüm bunlar, torunu yaşındaki bir kadın siyasetçiye, sırf kendinden değil diye, ‘vitrin süsü’ diyebilen bir genel başkan, ve onun meclis grup başkanvekilinin umurunda bile değil. Ne kadar acı. Oysa bizlerin görevi, kadınları, uğradıkları felaketlere karşı cesaretlendirmektir. Haklarını aramaları için cesaretlendirmektir. Şikayet edeni onursuz ilan ederek, bir travma daha yaşatmak değildir. Vicdan bunu gerektirir. Ahlak bunu gerektirir. Ve aynı zamanda ‘Onurlu Siyaset’ bunu gerektirir” diye konuştu.

Akşener, “Cinsel tacize, tecavüze uğrayan kadınlar için, başvuru süresi mi var? 3 iş günü içinde şikayetçi olmayana, namussuz mu diyeceksiniz? Kadın haklarını içine sindiremeyen erkekler yetmedi, bir de seninle mi uğraşacağız? Zihniyetiniz batsın. İster bir gün sonra, ister 10 yıl sonra söylesin. Hakkını arayan her kadın onurludur. İYİ Parti, hakkını arayan her kadının daima yanında olacaktır. Buradan şiddet gören, hakkı yenilen, tacize maruz kalan tüm kadınlarımıza sesleniyorum. Onlar bıraksa da, onlar size onursuz dese de, biz sizin yanınızdayız. Sizi asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

“UTANÇLA HATIRLANACAK”

İYİ Parti lideri, “Aynı zihniyetin çok acı bir başka yansımasına da, bir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’nın, akıl almaz sözleriyle şahit olduk. Bu yönetici çıktı, bu ülkenin 6 milyon vatandaşına ‘Allah belanızı versin’ dedi. Milletine bela okuyan bir siyasetçi.Bu Türk siyasi tarihinde bir ilk. Bu Türk siyasi tarihinde utançla hatırlanacak bir terbiyesizlik. ‘Nereden nereye geldi Türkiye’, değil mi? Dün kendinden olmayana terörist diyen bu zihniyet, bugün, işi iyice abartıp, kendine oy vermeyene bela okur hale geldi. Bir yandan Apo’nun mektubunu okutturup, el birliğiyle teröriste güzellemeler yapacaksınız, kırmızı bültenle aranan kardeşinin ayağına, devletin televizyonunu gönderip, röportaj yapacaksınız, sonra çıkıp, sırf size oy vermiyorlar diye, bu memleketin insanlarına bela okuyacaksınız. Yazıklar olsun” dedi.

“İşin en acısı da ne biliyor musunuz?” diye soran Meral Akşener, “Bu şımarık, bu şuursuz davranışlarla, bölücü teröre hizmet ettiklerinin farkında bile değiller. Terör örgütünün yöneticileri, şu an sırıtarak el ovuşturuyorlardır. Düşünsenize, hükümetten biri çıkıp dünyaya, ‘PKK’nın 6 milyon destekçisi var’ diyor. İşte size AK Parti’nin devlet yönetimi anlayışı… İşte size AK Parti yöneticilerinin gerçek yüzü” ifadelerini kullandı.

“TITANİC BATIYOR”

Akşener, konuşmasında, “Çıktığım her televizyon programında, her konuşmamda defalarca söyledim. Bu memleketin hiçbir vatandaşı, herhangi bir partinin kulu, kölesi, marabası değildir. Oy vermek bir vatandaşlık hakkıdır, ve kimse, oy verdiği partinin politikalarından sorumlu değildir.Seçim olur, milletimiz önündeki seçeneklerden birine oyunu verir. Ama sırf vatandaşlık hakkını kullandı diye, kimseye suçlu muamelesi yapamazsınız. Böyle devlet yönetilmez” ifadelerini kullandı.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradan, başta Sayın Erdoğan’ı ve partisinin yöneticilerini, ciddiyete ve sorumluluklarının farkına varmaya çağırıyorum. Evet, işler sizin için kötüye gidiyor, biliyoruz. Evet, ateş bacayı sarmış, panik halindesiniz, görüyoruz. Evet, Titanik batıyor, farkındayız. Ama ne olursa olsun, böyle çıkışlar yapamazsınız. Sırf gündem yaratmak için, bu memleketin toplumsal dokusuna böyle zarar veremezsiniz. Böyle azgınlık, böyle izansızlık olmaz. Kendinize gelin. O densiz genel başkan yardımcısını da hemen görevden alın, partinizde mümkünse insan görmeyeceği, eline mikrofon verilmeyeceği bir yere koyun.”

"SAHİP ÇIKACAKSIN”

“Bu Cumhuriyet kolay kurulmadı. Ödenen bedelleri hatırladıkça, saygı duymak için o kadar çok nedenimiz var ki… Bu vesileyle, başta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyete giden yolun taşlarını döşeyen kahramanlarımızı, bir kez daha, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” diyen Meral Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

“Cumhuriyetimiz, bütün kurumlarıyla, her bir vatandaşıyla, çok büyük bir hazinedir. Ve bu hazinenin kıymetini bilmek de, öyle lafla olmaz. Sahip çıkacaksın. Değerlerine, varlıklarına, kaynaklarına sahip çıkacaksın. Toprağına, bayrağına, insanına sahip çıkacaksın. Hukukuna, demokrasisine, kurumlarına sahip çıkacaksın. Askerine, polisine, öğretmenine sahip çıkacaksın. Çiftçisine, esnafına, memuruna sahip çıkacaksın. Emeklisine, çalışanına, işsizine sahip çıkacaksın.

Kadınına, gencine, çocuğuna sahip çıkacaksın.

İşte o nedenle, ülkeyi yönetenler, 100 yıl önce, yedi düvelin işgali altındaki bir yurtta, bugün her makama ulaşabiliyor, her imkandan dilediğince faydalanabiliyorsa, bunu sağlayan Cumhuriyet’le ve onun değerleriyle kavga etmeyecek. Aksine, minnetle sahip çıkacak. Mesela, ikinci Cumhuriyet hayallerine kapılmayacak. Mesela, kurucu lideriyle kavga etmeyecek, ona hakaret etmeyecek, ettirmeyecek. Sırf geçmişe çamur atmak için, ‘100 yıllık reklam arası’ demeyecek,

100 yıl öncesini düşünüp, ‘Allah bizden önce memleket için çivi çakandan razı olsun’ diyecek.”

“AK PARTİ TÜRKİYE’Yİ YÖNETEMİYOR”

İYİ Parti lideri Akşener, “Böylesine zahmetli bir tarihin eseri olan Cumhuriyeti yönetmek, tarih bilgisinin yanında, ciddi bir devlet aklı ister. Devlet aklına sahip olmak için de, önce devletin ne olup, ne olmadığını bilmek gerekir. Ne var ki, Sayın Erdoğan ve yıldızlar karması ekibinde bunu maalesef göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biliyorsunuz, Gara’daki, 16 şehit verdiğimiz kahreden olayın ardından, milletimizin gerçekleri bilme hakkı olduğunu dile getirmiştik. Milletimizin bu hakkını hatırlatınca, devlet ciddiyetiyle gereğini yapmak yerine, sözlerimizi devlete yapılmış bir saldırı olarak lanse ettiler. Talebin muhatabı ülkeyi yöneten hükümetti. Oysa onlar, muhatabı devlet saydılar.Çünkü kendilerini devlet sanıyorlar. Bakın, bu vesileyle önemli bir gerçeğin altını çizeyim; AK Parti ve matruşka gibi iç içe geçtikleri çeşitli boyutlardaki ortakları, devlet değildir. Devlet kanundur, devlet kurumdur. Siyasetçiler gelir geçer, Türk Devleti, Ebed Müddettir. O nedenle, her geçen gün eriyen partilerinin, seçim kazanma stratejilerine devlet politikası denmez. Çünkü, partizanlıkla devlet, tamamen farklı şeylerdir. Devletin yasaları vardır.Bu yasalara uyduğunuz sürece, hükümet olarak, ancak devletin bir organı olursunuz. Hükümet olarak eylemlerinizi, sözlerinizi yasa yerine koyamazsınız. Parti trolü gibi hareket eden atanmışlarınızın, abuk sabuk sözlerini, devlet aklı diye satmaya çalışamazsınız. Uyguladığınız her saçma sapan politikayı da, ‘devlet politikası olarak’ meşrulaştıramazsınız.

Yönetenlerin beceriksiz olması, devleti beceriksiz yapmaz. Yönetenlerin ciddiyetsiz olması, devleti ciddiyetsiz yapmaz. Yönetenleri kötü oluşu, devleti kötü yapmaz. Kurumların parti organı gibi davranması, devleti AK Partili yapmaz. Makbul vatandaş olabilmenin tek şartının, AK Parti’yi desteklemek sanılması, Devletin değil, iktidardaki partinin ne kadar sorunlu olduğuna ve devleti ne derece tahrip ettiğini gösterir. Bu kadar basit.İşte o nedenle, ibretle görüyoruz ki; Sayın Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye, maalesef büyük bir yönetim krizi yaşıyor. Sözün özü, AK Parti iktidarı Türkiye’yi yönetemiyor.”

“SANDIKTA AY’A DEĞİL, EVE GÖNDERECEK”

Koronavirüs pandemisi döneminde esnafın yaşadığı sıkıntılara da değinen İYİ Parti lideri Akşener, “Nihayet geçtiğimiz hafta, iktidar, pandemiyle daha da artan ekonomik krizin farkına varabildi. Farkına vardı varmasına da, bilin bakalım ne yaptı? Kendi esnafının feryadını duymayıp, ‘Japon esnaf zorda’ diye haber yapan bu zihniyetin patronu, düşündü taşındı, geliri azalan müteahhidinin yardımına koştu. Havalimanlarını işleten şirketlerin, 2020 yılı içinde düzenlenen, ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen faturalarının iptaline karar verdi. 2021-2022 dönemine ait kira bedellerinin de, 2 yıl boyunca, yüzde 50 indirimli uygulanmasına karar verdi” dedi.

Akşener, “Sayın Erdoğan; millete gelince, cebinde akrep var. Müteahhidine gelince, ‘Buyur dükkan senin’ diyorsun. Devletin, o beş müteahhitten alacağı milyarlarca liralık kiradan vazgeçiyorsun, ama utanmadan yokluk çeken milletimin kafasına çay atıyorsun. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Seni o makamlara getiren, o kodamanlar değil, millettir millet” diye konuştu.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu kabullen artık. İktidar olmayı, partinin ve şahsi iktidarının, ömrünü uzatmak zanneder oldun. Oysa bir iktidarın amacı, partisinin ve şahsının iktidar ömrünü uzatmak değil, kendisine her türlü makamı, her türlü imkanı veren milletine, hizmet etmek olmalıdır. Saraya kapanmış, milletine yabancılaşmış bir siyasetin, sonu gelmiş demektir. Siyaset tarihi, millet komşusuna gidemezken, ‘Ay’a gidiyoruz’ diyen, hayal tüccarlarının, hazin sonlarıyla doludur. Algı karın doyurmuyor Sayın Erdoğan. Siyaset iletişimiyle ay sonu gelmiyor. Yapay gündemler faturaları ödemiyor. Karar mercii millettir. Karar mercii, yalnızca millettir.Ve sen bu kafayla gitmeye devam edersen, bu cefakar millet, seni sandıkta Ay’a değil, eve gönderecek haberin olsun.”

ENGELLİ HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Türkiye’de engellilerin zor şartlar altında yaşadığının altını çizen Meral Akşener, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin imzalanması gerektiğini söyledi.

Akşener, “Türkiye’yi yönetenlerin işi, yarım akıllarıyla, ülkemizin potansiyeli önünde engel olmak değil, her bir vatandaşının işiyle, gücüyle, sorunlarıyla ilgilenmek, çözüm bulmaktır. Ülkemizdeki dezavantajlı gruplar içinse, sorunlar maalesef daha da büyük. Mesela engelli vatandaşlarımız, iş fırsatlarından, kent mimarisine kadar birçok alanda sorun yaşıyorlar. Bakın, Türkiye’de görme engelli, ortopedik engelli, işitme engelli milyonlarca vatandaşımız yaşıyor. Resmi kayıtlara göre 2 buçuk milyon, bağımsız araştırmalara göre ise, 9 milyona yakın engelli vatandaşımız var. Biz bu insanlarımıza engelli diyoruz. Ancak biraz yakından bakınca, kendilerini dinleyince görüyoruz ki, engelleri yaratan aslında idareciler. Ülkemizin, şehirlerimizin, sokaklarımızın, hepimizin ortak yaşam alanı olduğunu unutuyoruz. Aslında engel olan bizleriz. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne de imza atılmış, ama adım atılmamış. Tanıdık geliyor mu? Aynı İstanbul Sözleşmesi’nde olduğu gibi. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine imza atıyorsan, bunun gereğini yapacaksın. İmza attığın sözleşmenin, tek bir maddesini bile es geçmeden, gerekenleri harfiyen uygulayacaksın. Devlet ciddiyeti, bunu gerektirir. Maalesef hemen her alanda gördüğümüz ciddiyetsizliği, Engelli Hakları Sözleşmesi’nde de görüyoruz” dedi.