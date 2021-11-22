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Haberler Gündem Politika Son dakika: Kabine toplantısı bugün! Asgari ücret, yüzde 50+1 ve ABD görüşmeleri masada
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Kabine toplanıyor! Asgari ücret, yüzde 50+1 ve ABD görüşmeleri masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı, yüzde 50+1 tartışmaları ve ABD ile yürütülen görüşmelerin ele alınması bekleniyor

Son dakika: Kabine toplantısı bugün! Asgari ücret, yüzde 50+1 ve ABD görüşmeleri masada
Kabine toplanıyor! Asgari ücret, yüzde 50+1 ve ABD görüşmeleri masada
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündemini asgari ücret zammı oluşturacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 50+1 sistem tartışmaları üzerinden gerçekleşen zirve hakkında Kabine üyelerini bilgilendirecek.

ABD İLE F16 GÖRÜŞMELERİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret de Kabine'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. F-35 programından çıkartılan Türkiye'ye parasının iadesi konusunda iki ülkenin hemfikir olduğunu söyleyen Donfried'ın açıklamaları neticesinde Türkiye'de gerçekleştirdiği temaslar ele alınacak, iade sürecinin yol haritası görüşülecek.

FAİZ İNDİRİMİ VE ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRİLECEK

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu tarafından alınan faiz indirimi kararı da değerlendirilecek. Ayrıca, 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayının ilk haftasında asgari ücret pazarlığı için masaya oturacak olan hükümet, toplantı öncesi son kez Kabine'de konuyu değerlendirecek. Masada verginin kaldırılması gibi pek çok formülün olacağı da aktarıldı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hala etkisini sürdüren koronavirüs salgınına yönelik son durum da masada olacak. Bakan Koca, yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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