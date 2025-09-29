Kabine Toplantısı kararları duyuruldu! İşte 29 Eylül Pazartesi Kabine Toplantısı sonuçları
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda, Türkiye'nin iç ve dış politikası ve ekonomiye dair önemli kararlar masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki temaslarının yansımaları, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama gündeme geldi. İşte 29 Eylül Pazartesi Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...
Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde öğle saatlerinde başlamıştı.Türkiye'ye ait önemli konu başlığının ele alındığı Kabine Toplantısı sona erdi. Peki, 29 Eylül 2025 Kabine Toplantısı kararları ne oldu? İşte son dakika Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları...
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
"GÜNDEMİMİZDE YİNE İÇ VE DIŞ POLİTİKAYA DAİR KRİTİK KONULAR VARDI"
Dün ebediyete irtihal eden Türk edebiyatının velüd kalemlerinden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi şair, yazar, mütefekkir Yavuz Bülent Bakiler Bey'i bir kez daha rahmetle yâdediyor, ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. 15 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü zirvesine katıldık. Filistin'in yanısıra, Lübnan, İran, Yemen ve son olarak Katar'a saldıran İsrail karşısında ortak tavır almanın önemine işaret ettik. Dostumuz kardeşimiz ve müttefikimiz Katar'la dayanışmamızı göstermesi açısından ziyaretimiz manidardı.