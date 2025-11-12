İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir binanın alt katında oturan Yusuf A. (19) ile üst katta yaşayan komşusu Melek İlayda Ç. (22) arasında çocuk sesleri ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf A., Melek İlayda Ç.’nin ağabeyi Rıdvan Çevik (34) ile ailesine kapı arkasından silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Rıdvan Çevik, amcası Cavit Ç. (57) ve yengesi Hatice Ç. (51) yaralandı. Ağır yaralanan Rıdvan Çevik hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli Yusuf A., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOCUK SESİNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, binanın alt katında oturan Yusuf A. ile üst katta yaşayan Melek İlayda Ç. arasında çocuk sesleri ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf A. kapı arkasından silahla 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Melek İlayda Ç.’nin ağabeyi Rıdvan Çevik karnından, amcaları Cavit Ç. karnından, yengesi Hatice Ç. ise kolundan yaralandı.

GÜRÜLTÜ TARTIŞMASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralanan Rıdvan Çevik’i Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne, ağır yaralı Cavit Ç. ile eşi Hatice Ç.’yi ise Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesi’nde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.