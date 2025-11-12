Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kağıthane’de çocuk gürültüsü kavgasında aileye kurşun yağdırdı | Son dakika haberleri

        Kağıthane’de çocuk gürültüsü kavgasında aileye kurşun yağdırdı

        Kağıthane'de bir binanın alt katında oturan 19 yaşındaki Yusuf A. ile komşusu 22 yaşındaki Melek İlayda Ç. arasında çocuk sesleri ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf A., Melek İlayda Ç.'nin ailesine kapı arkasından silahla ateş etti. Ağır yaralanan 34 yaşındaki ağabey Rıdvan Çevik hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli Yusuf A., olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 13:15 Güncelleme: 12.11.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuk gürültüsü yüzünden kurşun yağdırdı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir binanın alt katında oturan Yusuf A. (19) ile üst katta yaşayan komşusu Melek İlayda Ç. (22) arasında çocuk sesleri ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf A., Melek İlayda Ç.’nin ağabeyi Rıdvan Çevik (34) ile ailesine kapı arkasından silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Rıdvan Çevik, amcası Cavit Ç. (57) ve yengesi Hatice Ç. (51) yaralandı. Ağır yaralanan Rıdvan Çevik hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli Yusuf A., Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

        ÇOCUK SESİNDEN TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, binanın alt katında oturan Yusuf A. ile üst katta yaşayan Melek İlayda Ç. arasında çocuk sesleri ve gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf A. kapı arkasından silahla 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Melek İlayda Ç.’nin ağabeyi Rıdvan Çevik karnından, amcaları Cavit Ç. karnından, yengesi Hatice Ç. ise kolundan yaralandı.

        GÜRÜLTÜ TARTIŞMASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralanan Rıdvan Çevik’i Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne, ağır yaralı Cavit Ç. ile eşi Hatice Ç.’yi ise Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesi’nde bulunan Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

        AĞABEY HAYATINI KAYBETTİ

        Rıdvan Çevik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cavit Ç.’nin tedavisinin sürdüğü, Hatice Ç.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Rıdvan Çevik hayatını kaybetti
        Rıdvan Çevik hayatını kaybetti

        KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Olayın ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yusuf A.’yı olayda kullandığı tabancayla yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede, şüpheli Yusuf A.’nın 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydı ve 5 'Kayıp şahıs' kaydı bulunduğu tespit edildi. Olayda hayatını kaybeden Rıdvan Çevik’in ise 'Kasten yaralama' suçundan 2 kaydının olduğu belirlendi. Ayrıca Çevik’in evli ve 10 yaşında bir kız çocuğu sahibi olduğu öğrenildi. Yaralılardan Cavit Ç., Hatice Ç. ve Melek İlayda Ç.’nin poliste herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bilgisine de ulaşıldı.

        .png
        .png

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        Asgari ücrette geri sayım başladı: Gözler komisyonun yapısında
        Asgari ücrette geri sayım başladı: Gözler komisyonun yapısında
        ABD uçak gemisi Karayipler'de
        ABD uçak gemisi Karayipler'de
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Turkcell ve Google Cloud'dan stratejik ortaklık
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Özer'den tahliye sonrası Terörsüz Türkiye açıklaması
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Fenerbahçe'de Asensio fark yarattı!
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        "Gerçek altını taklit edemezsiniz"
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında