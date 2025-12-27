Habertürk
        Son dakika: Kahvehanede meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        Kahvehanede meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı

        Adana'da kahvehane işletmecisiyle müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 13:26 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:26
        Adana'da kahvehane işletmecisiyle müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

        ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre olay,gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen kahvehane işletmecisi ile Tolgahan Akyüz (25), Berdan Balsak (22) ve B.A. (25) arasında tartışma çıktı.

        SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

        3 arkadaş kahvehaneden ayrılırken işletmecinin yakınları da olaya dahil oldu ve taraflar biranda kavgaya başladı.Silahların ateşlendiği kavgada Tolgahan Akyüz, Berdan Balsak ve B.A., vuruldu. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

        POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tolgahan Akyüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Berdan Balsak ve B.A., Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Burada yapılan müdahalelere rağmen Balsak da sabah saatlerinde hayatını kaybetti. B.A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri, olayla ilgili tabancayla ateş eden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

        Olayla ilgili inceleme sürerken Tolgahan Akyüz ve Berdan Balsak'ın cansız bedenleri otopsinin ardından yakınları tarafından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

