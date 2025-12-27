Adana'da kahvehane işletmecisiyle müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İHA'nın haberine göre olay,gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen kahvehane işletmecisi ile Tolgahan Akyüz (25), Berdan Balsak (22) ve B.A. (25) arasında tartışma çıktı.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

3 arkadaş kahvehaneden ayrılırken işletmecinin yakınları da olaya dahil oldu ve taraflar biranda kavgaya başladı.Silahların ateşlendiği kavgada Tolgahan Akyüz, Berdan Balsak ve B.A., vuruldu. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tolgahan Akyüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Berdan Balsak ve B.A., Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Burada yapılan müdahalelere rağmen Balsak da sabah saatlerinde hayatını kaybetti. B.A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri, olayla ilgili tabancayla ateş eden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.