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Haberler Gündem Son dakika: Karakola havan mermili saldırı: 4 asker yaralı
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Karakola havan mermili saldırı: 4 asker yaralı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi düştü. Havanlardan biri Köprübaşı Hudut Karakoluna isabet ederken, karakoldaki 4 asker yaralandı. MSB "Hain terör örgütü tarafından Gaziantep´in Karkamış ilçesine ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye´nin Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır." açıklamasında bulundu

Son dakika: Karakola havan mermili saldırı: 4 asker yaralı
İHA

Son dakika haberlerine göre; saat 18:00 sıralarında Suriye'den gönderilen havan mermileri Gaziantep'in Karkamış ilçesine düştü. Son yarım saat içerisinde 10'u aşkın havan mermisi ilçedeki boş alanlara düşerken bir mermi ise Köprübaşı Hudut Karakolu'na isabet etti.

Karakolda bulunan 4 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı askerler, Gaziantep ve ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, hudut birlikleri tarafından angajman kuralları çerçevesinde saldırılara karşılık verildiği öğrenildi. Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama geldi:

"Hain terör örgütü tarafından Gaziantep Karkamış ilçemize ve Köprübatı Hudut Karakolumuza Suriye Ayn-El Arap bölgesinden yapılan ÇNRA/ Havan saldırısı sonucunda 4 askerimiz ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevkedilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Ateş destek vasıtalarımızla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları kapsamında belirlenen hedeflere misliyle karşılık verilmektedir."

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