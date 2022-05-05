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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 7 bin liralık borç meselesi kardeş cinayetine sebep oldu! - Haberler
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Kardeş katliamında şoke eden olay!

İzmir'in Menderes ilçesinde tartıştığı kardeşi Abdulali Demir'i (19) bıçaklayarak öldüren Mahsun Demir'in (34) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Kardeşinin kendisine 7 bin lira borcu olduğunu belirten katil zanlısı ağabey Mahsun Demir, ödemediği için tartışıp bıçakladığını söyledi

Son dakika: 7 bin liralık borç meselesi kardeş cinayetine sebep oldu! - Haberler
Kardeş katliamında şoke eden olay!
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DHA

Son dakika haberler... İzmir'de, 3 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Kasımpaşa Mahallesi'nde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

7 BİN TL'LİK BORÇ TARTIŞMASI

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, bayram ziyaretinde karşılaşan Abdulali Demir (19) ile ağabeyi Mahsun Demir (34) arasında 7 bin liralık borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ BIÇAKLA AĞIR YARALADI

Bu sırada Mahsun Demir, eline aldığı bıçakla kardeşi Abdulali Demir'i ağır yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdulali Demir, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

"ÖDEMEDİĞİ İÇİN TARTIŞMA ÇIKTI"

Gözaltına alınan Mahsun Demir emniyetteki ifadesinde, kardeşinin kendisine 7 bin lira borcu olduğunu, ödemediği için tartıştıklarını, daha sonra çıkan kavgada bıçakladığını söyledi.

KATİL AĞABEY TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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