Son dakika: Katliam zanlısının ilk isteği ne oldu?

Katliam zanlısının ilk isteği ne oldu? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Konya'nın merkez Meram İlçesi Hasanköy caddesi Enbiya sokaktaki müstakil evde aynı aileden 7 kişiyi silahla katledip kayıplara karışan katil zanlısı Mehmet Altun'un, korkunç olaydan 5 gün sonra yakalandığı operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, katil zanlısı Mehmet Altun, katliamın ardından kiralık araçla ortadan kayboldu. Altun'un yakalanması için polis ve jandarma ekipleri seferber oldu. Altun'un Bozkır ilçesi kırsalına kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duran güvenlik güçleri arama tarama faaliyetlerine bu yönde ağırlık verdi.

MEZAR TAŞI YANINDA SAKLANIRKEN GÖRÜLDÜ

Başta drone, İHA (İnsansız hava araçları) ile polis helikopterleri olmak üzere arama tarama çalışmalarında özel eğitimli iz takip köpekleri de kullanıldı. Arama çalışmalarının 5'inci gününde Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi kırsalında bir mezarlığa giren Özel Harekat polisleri mezarlığın yaklaşık 50 metre içerisinde bir mezar taşı yanında saklanan birini fark etti.

KAÇMAK İSTEDİ POLİSİN UYARI ATEŞİ İLE TESLİM OLDU

Polisleri karşısında gören zanlı Mehmet Altun koşarak kaçmaya çalıştı. Özel harekat polisleri havaya uyarı ateşi açarak Altun’a teslim ol çağrısında bulundu. Altun olayda kullandığı yanında bulunan silahı polislerin talimatı ile uzak bir bölgeye atarak yere atıp teslim oldu.

POLİSLERDEN EKMEK İSTEDİ

Özel harekat polislerin kısa sürede gözaltına alıp yere yatırdığı ve plastik kelepçe taktığı Mehmet Altun'un polislere ilk sözünün "2 gündür bişey yemedim ekmeğiniz var mı?" olduğu öğrenildi. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında Konya'ya getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü. Zanlının ifadesinin alınması bekleniyor.