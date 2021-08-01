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Haberler Gündem 3. Sayfa Caninin yeğeninden koruma talebi! - Haberler
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Katliamda yeni gelişme! Caninin yeğeninden koruma talebi!

Konya'da 7 kişinin öldürülmesi ile ilgili ifade veren cinayet zanlısı Mehmet Altun’un yeğeni İ.K., can güvenliği olmadığı gerekçesiyle koruma talebinde bulundu

Caninin yeğeninden koruma talebi! - Haberler
Caninin yeğeninden koruma talebi!
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HABERTURK.COM

Konya’nın Meram ilçesinde Dedeoğlu ailesinden 7 kişinin öldüğü katliamla ilgili İ.K.’nın polise verdiği ifadesinde olayla bir ilgisinin bulunmadığı, olay saatinde bir semt pazarında olduğunu ve bu olaydan dolayı can güvenliği olmadığı için koruma talebinde bulunduğu öğrenildi.

"DAYIMIN SİLAHINI HİÇ GÖRMEDİM"

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya polisi tarafından 7 cinayetle ilgili gözaltına 14 kişiden biri olan ve olayı gerçekleştiren Mehmet Altun’un yeğeni olan İ.K. ifadesinde, saldırı sırasında Karkent pazarında olduğunu söyledi.

İ.K. ifadesinde, “Olayı kimin gerçekleştirdiğini bilmiyorum. Benim alakam yok” cümlelerine yer verdi. Dedeoğlu ailesi ile geçmişten gelen bir husumetlerinin olduğunu kabul eden İ.K ifadesinde dayısı olan cinayet zanlısı Mehmet Altun’u en son 23 Temmuz’da gördüğünü belirterek, "Dayımın ağzından böyle bir saldırı yapacağını duymadım, O aileye karşı bir kininin olup olmadığını da bilmiyorum" dedi.

Şüpheli İ.K. ifadesinin son bölümünde ise, "Ben Dedeoğulları tarafından zarar göreceğimi düşünüyorum. Benim can güvenliğim yok. Koruma talep ediyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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