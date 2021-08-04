Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; "Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde aynı aileden 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli, Bozkır ilçesi kırsalında yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.





— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 4, 2021

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Konya Meram’da geçtiğimiz hafta, 7 kişiyi canice katleden şahıs, Emniyet İstihbarat, Jandarma, Özel Harekat Birimlerimiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışması sonucunda yakalandı. Emniyet ve Jandarma teşkilatımızı kutluyoruz" ifadelerine yer verdi.



