Zafer Samancı'nın haberine göre Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 14 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan 14 şüpheliden 10'u, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Olayı gerçekleştirdiği güvenlik kameralarınca belirlenen Mehmet A'nın yakalanmasına yönelik çalışmalar ise halen devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

kONYA Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Enbiya Sokak'ta bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evdeki kişilerin silahla vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Olayın ardından ateşe verildiği belirtilen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



