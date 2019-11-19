CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. CHP grup Başkanvekili Özgür Özel, Emekli Tuğamiral Türkay Ertürk ve Adıyaman Besni Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz'ın CHP'ye katıldığını duyurdu. Kılıçdaroğlu Ertürk ve Yılmaz'ı tebrik etti.

Karaköy'de başörtülü bir kadına yönelik saldırıyı kınayan Kılıçdaroğlu, "Başörtülü iki kızımıza saldırı yapıldı. Kendilerini aradım. Onlara 'Asla üzülmeyin' dedim. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmesini asla kabul etmiyorum. Bize düşen saygı göstermektir" ifadelerini kullandı.

TANK-PALET FABRİKASI ELEŞTİRİSİNE YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren CHP lideri, Sakarya'daki tank-palet fabrikasına ilişkin olarak, "Tank Palet Fabrikası değeri 20 milyar dolar. Avrupa'nın en büyük entegre tesisi. Erdoğan az önce açıklamalar yapıyor. Vay efendim 'satılmadı' diyor. Kiraya verilmedi efendim, 'peşkeş' çekildi. Telekom da geçiciydi. Birilerinin yurtdışında hesaplarına para yatmış olabilir. Benim hesaplarımı araştır diyebiliyor musun? Kaç lira aldın sen? Kaça devrettin? Madem her şey açık, peki kararnameleri neden gizli çıkarıyorsun? Erdoğan'a soruyorum: Tank Palet Fabrikası dolayısıyla gizlediğin protokolü açıklayacak mısın? Bunlar devletin malının birilerine peşkeş çekildiğini gösteriyor" diye konuştu.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Erdoğan'ın ABD'de Başkan Trump ile yaptığı görüşmeyi eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, Trump'ın gönderdiği mektup hakkında, "Bu kadar ağır bir hakareti Türkiye Cumhuriyet Devleti yaşamamıştır. Bu kadar ağır bir hakareti yaşayana oy verene de şunu söylerim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı bu kadar ağır bir hakarete layık mı kardeşim. Adam aptal diyor. Senden tek bir laf çıkmıyor. Koşa koşa ABD'ye gitti. Sen mektupçu başı mısın kardeşim? Sözde dünya lideriydi. Baktık ki egemen güçlerin şamar oğlanına döndü. Bu benim ağırıma gidiyor. ABD'ye gitti ne elde etti? Gitti orada S-400 pazarlığı yaptı. Arkasından 'Mektubu takdim etti' dedi. Niçin? Kendisini ikinci sınıf olarak görüyor. Aynı şeyi Mike Pence geldiğinde de yan yana oturmuştu. Oysa onun oturacağı yer Cumhurbaşkanı Yardımcısının karşısı. Egemenliğin eşitliği kavramına aykırı davranıyor. Trump, Erdoğan gözünün önünde 'YPG ile çalışmaya devam edeceğiz' dedi, ses çıkaramadı. Gülen'in iadesini istedi ama Rıza Sarraf'ın iadesini isteyemiyor. Rıza Sarraf için içi kere nota verdi ama Türkiye'yi aşağılayan mektup için veremedi" dedi.

Kılıdaroğlu, Erdoğan ile Trump'ın basın toplantısında isim vermeden Hilal Kaplan'ın sorduğu soruyu hatırlatarak, "Erdoğan ile Suriye'de terörist dediğiniz kişiyi eşitliyor. Sonra Trump dönüyor, 'Gazeteci olduğundan emin misin?' diyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"O toplantıda Trump şunu söylüyor; '4 milyon Suriyeliyi vatandaşlığa alacak mısınız?' diyor. Erdoğan Trump'tan talimat aldı. CHP iktidar olduğunda Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye göndereceğiz. Evet Suriyelileri göndereceğiz. Parayı Beşar Esad'dan ve Avrupa'dan alacağız. Suriyeli kardeşlerimiz kendi topraklarında huzur içinde yaşayacak. Biz boşuna mı Esad ile görüş diyoruz..."

İSTİHDAM RAKAMLARI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılına ilişkin işsizlik rakamlarını eleştirirken, "İşsizlik umurlarında değil, sadece ve sadece laf üretiyorlar. 8 milyonu aşkın işsiz var. Son 1 yılda 1 milyona yakın kişi işsiz kaldı. Bırakın 2,5 milyon istihdam yaratmayı, 1 milyon işsiz oldu. Bütün bu politikaları MHP de destekliyor. AK Parti döneminde Londra'da tefecilere 173 milyar dolar ödendi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bay Kemal" sözlerine de değinen Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal onurlu bir insandır. Bay Kemal olmak kolay değildir. Bay Kemal olmak için tüyü bitmeyen adamın hakkını yemeyeceksin! Bay Kemal olmak için bütün dünyanın önünde mal varlığını açıklayacaksın. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir" diye yanıt verdi.

EYT YANITI

EYT tartışmasına değinen Kılıçdaroğlu "Senin hiç danışmanın yok mu? Sen hiç kuzey ülkelerinin istatistiklerine bakmıyor musun? Sevgili Erdoğan gözlerinden öpüyorum ama sana doğruları söyleyen tek insan benim. Milletin anasını ağlattılar. Devleti yönettiklerini sanıyorlar, yakından uzaktan ilgisi yok. 'Bana oy verin Türkiye'yi uçuracağız' diyorlardı aşağı doğru uçuyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeklilik yaşını yükselttiler. Emekli maaşı bağlama oranını düşürdüler. 2008'den sonra emekli olanlar daha düşük emekli maaşı alacak. 2008 sonrası asgari ücret üzerinden emekli olan birisi şu an 1000 lira emekli maaşı alıyor, 2008 öncesi olsaydı 1650 lira alacaktı. Emeklilik yaşı 65 oldu, prim ödeme günü arttı, prim bağlama oranı düştü. Buna rağmen cumhuriyet tarihinin en büyük açığı verildi. Buna cevap veren yok. EYT'liler neden çalışmıyorlar, prim ödemiyorlar? Bir kişi emeklilik hakkı kazanınca çalışmıyor? Çalışsa daha fazla prim ödeyecek ama emekli aylığı düşecek. Dünyada hiçbir yerde yok. EYT'li diyor ki çalışmayacağım. Erdoğan'ın bundan haberi var mı, vallahi yoktur. Beyefendi 46 yaşında emekli oldu, emekli maaşı alıyor bir de 81 bin 200 lira alıyor, hayat standardı fena değil. Doğalgaz, elektrik, dolmuş, mutfak parası yok. Vereceksin emekli aylığı 1000 lira kira mı, elektrik mi, doğalgaz mı ödeyecek?"