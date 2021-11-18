Kafede kanlı gece! 1 ölü, 3 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Yenimahalle Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz alkollü 2 şahıs kafenin önüne gelerek burada bulunan şahıslarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 2 şahıs, yanlarında getirdikleri bıçaklarla Muhammet Harun Kayabaşı, Bedirhan B., Serkan A. ve Ahmet T. olmak üzere 4 kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Muhammet Harun Kayabaşı

İHA'nın haberine göre; ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Muhammet Harun Kayabaşı, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisine hastanede devam edildi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, gerçekleştirdikleri titiz çalışma sonucunda kaçan 3 şüpheliyi de suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde alkol ve uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 3 kişinin 1 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi de yaraladığı bıçaklı kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.