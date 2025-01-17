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        Haberler Ekonomi Emlak Konut fiyatında reel düşüş devam ediyor - Emlak Haberleri

        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi

        Konut Fiyat Endeksi, 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında yükseldi, reel olarak ise yüzde 10,4 oranında azaldı. Böylece 2024 yılında konut fiyatları, enflasyona karşı yenildi

        Giriş: 17.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:26
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        Konut fiyatları 2024'te enflasyona yenildi
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        TCMB, 2024 yılının son Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Aralık ayında endeks, önceki aya göre yüzde 2,0 arttı. Konut fiyatlarında yıllık nominal artış yüzde 29,4 olurken, reel olarak yüzde 10,4 düşüş gerçekleşti.

        Endekste yıllık en yüksek artış yaşanan bölgeler şöyle şekillendi: Yüzde 50,9 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş, yüzde 42,7 ile Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak.

        En düşük artış yaşanan bölgeler ise yüzde 16,7 ile Antalya, Burdur, Isparta, yüzde 24 ile Aydın, Denizli, Muğla oldu.

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        3 büyük ile bakıldığında yıllıkta en yüksek artış yüzde 34,4 ile Ankara'da gerçekleşti. İstanbul'da yıllık fiyat artışı yüzde 26,3 olurken, İzmir'de yüzde 25,2 olarak kayıtlara geçti. Aylıkta ise İstanbul'da yüzde 2,1, Ankara'da yüzde 2 artış gözlendi, İzmir'de yıllık artış yüzde 0,4'te kaldı.

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