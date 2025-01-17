TCMB, 2024 yılının son Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Aralık ayında endeks, önceki aya göre yüzde 2,0 arttı. Konut fiyatlarında yıllık nominal artış yüzde 29,4 olurken, reel olarak yüzde 10,4 düşüş gerçekleşti.

Endekste yıllık en yüksek artış yaşanan bölgeler şöyle şekillendi: Yüzde 50,9 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş, yüzde 42,7 ile Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak.

En düşük artış yaşanan bölgeler ise yüzde 16,7 ile Antalya, Burdur, Isparta, yüzde 24 ile Aydın, Denizli, Muğla oldu.

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3 büyük ile bakıldığında yıllıkta en yüksek artış yüzde 34,4 ile Ankara'da gerçekleşti. İstanbul'da yıllık fiyat artışı yüzde 26,3 olurken, İzmir'de yüzde 25,2 olarak kayıtlara geçti. Aylıkta ise İstanbul'da yüzde 2,1, Ankara'da yüzde 2 artış gözlendi, İzmir'de yıllık artış yüzde 0,4'te kaldı.