Babasının çocukluk arkadaşı tarafından cinsel saldırıya uğrayan 16 yaşındaki kız çocuğunun, olay günü sakladığı kıyafetleri delil olarak sunuldu. Kriminal incelemeyle kıyafetlerden elde edilen DNA, şüpheliyle uyumlu çıktı. Şüpheli hakkında 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aile şüphelinin tutuklanmamasına tepki gösterdi

"'YAŞIN KÜÇÜK DOĞUM KONTROL HAPI AL' DEDİ"

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre; İddialara göre olay geçen yıl ağustos ayında yaşandı. Annesiyle birlikte yaşayan ve o dönem 16 yaşında olan T.A.Y., ailesinin uzun yıllardır tanıdığı M.D. ile buluştu. Kız çocuğu, emniyette verdiği ifadede şüphelinin hediye eşofman takımı bahanesiyle kendisini apart daireye götürdüğünü belirterek, burada tokat atıp kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu "Birine anlatırsan ailene zarar veririm" diye tehdit ettiğini anlattı. "Sonrasında bana yaşımın küçük olduğunu söyleyerek doğum kontrol hapı almamı tembihledi" diyen T.A.Y., korkusundan odadan çıkamadığını ve sürekli ağladığını anlattı.

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OLAY GÜNÜ GİYDİĞİ KIYAFETLER DELİL OLDU

Yaşadığı olay nedeniyle psikolojisi bozulan kız çocuğu uzun süre sonra olayı ablasına anlattı. Ardından ailesiyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu. T.A.Y.'nin olay gününden beri sakladığı kıyafetleri inceleyen kriminal laboratuvar, giysiler üzerindeki DNA örnekleri ile şüpheli M.D.'den alınan DNA örneklerinin birebir eşleştiğini raporladı. Savcılık hazırladığı iddianamede M.D. hakkında 36 yıla kadar hapis cezası talep etmesine rağmen tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

DNA’SI HIRSIZLIK OLAYI İLE EŞLEŞTİ

Soruşturma kapsamında M.D.'den alınan DNA örnekleri, emniyetin veri tabanında başka bir suç dosyasını daha aydınlattı. Kasım 2023'te Konya'nın merkez Meram ilçesi Kızılören Mahallesi’nde bulunan bir bağ evinde gerçekleşen hırsızlık vakasında olay yerinde bırakılan sigara izmaritlerindeki DNA profilinin, cinsel saldırı şüphelisi M.D.'ye ait olduğu saptandı. Savcılık; ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘Cinsel taciz’ ve ‘Tehdit’ suçlarından hazırladığı iddianameyle M.D.’nin toplamda 36 yıla kadar hapsini istiyor.

"VİCDANİ KANAATE UYGUN OLMAYAN BİR KARAR"

Mağdur çocuğun avukatı Merve Babaoğlan Ateş, dosyaya yansıyan teknik ve adli bulguların birlikte değerlendirildiği, ayrıca adli inceleme raporlarında dosya kapsamında değerlendirilen uyumlu biyolojik bulgulara da yer verildiğini belirtti. Ateş, "HTS kayıtları başta olmak, tanık beyanları ve mağdur müvekkilimim olay günü üzerinde bulunan kıyafette yapılan kriminal inceleme sonucu zanlının DNA’sı kıyafette bulunan DNA ile eşleşmiştir. Tüm bu somut bulgular ışığında şahsın sadece yurtdışı yasağı konularak tutuksuz yargılama kararı verilmesi hukuki ve vicdani kanaate uygun değildir" dedi.

"36 YIL İSTENİP TUTUKSUZ YARGILAMA ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL"

Avukat Merve Babaoğlan Ateş, şüpheli hakkındaki tutuklama taleplerinin reddedildiğini belirterek "Savcılık tarafından sanık hakkında ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılmış ve iddianamede yüksek süreli hapis cezası talebine yer verilmiştir. Buna rağmen, yargılama süreci boyunca sanık hakkında tutuklama koruma tedbiri uygulanmamış; mağdur vekili olarak sunduğumuz tutuklama talepleri ilgili mahkeme tarafından kabul edilmemiştir. 36 yıl istenip tutuksuz yargılama anlaşılır gibi değil" ifadelerini kullandı. Avukat Ateş zanlının en ağır cezayı alması için hukuki anlamda sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

*Fotoğraf temsilidir.