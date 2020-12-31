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HaberlerSağlık
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Son dakika korona vaka sayısı: Bakan Koca açıkladı! "Düşüşün kalıcı olmasını bekliyoruz"

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 14 bin 380 yeni vaka tespit edildi, 239 hasta ise hayatını kaybetti.

Son dakika korona vaka sayısı: Bakan Koca açıkladı!

Türkiye'de son 24 saatte 178 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 380 kişinin testi pozitif çıktı, 239 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 918 oldu, 22 bin 21 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 100 bin 650'ye yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 2.219 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısındaki düşüşün kalıcı ve sürekli olmasını bekliyoruz. Ağır hasta sayımız 4.000’in altında indi. Planlı ve tedbirli hareket ederek, kısıtlamalara tam uyarak başarılı olacağız." dedi.

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