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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 11 bin 180

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu, 11 bin 672 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mesajında "Bugün tespit edilen 1713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz" ifadelerini kullandı...

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 11 bin 180

Son dakika... Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 764 oldu, 11 bin 672 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432'ye yükseldi.

"AĞIR HASTA SAYIMIZDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1713 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz."

Bakan Koca: "Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz."

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU

DÜNKÜ KORONAVİRÜS TABLOSU (1 OCAK 2021)

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