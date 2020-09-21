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HaberlerSağlıkSon dakika koronavirüs haberi! Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1743
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 1743

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı. Bugün 1743 yeni vaka tespit edildi, 68 hasta hayatını kaybetti

koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1491 oldu. 1202 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 268 bin 435e yükseldi.

''AĞIR HASTA SAYISI BİN 500'E YAKLAŞTI''

Bakan Koca, ''Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500’e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir.'' dedi.

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