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HaberlerSağlıkSon dakika koronavirüs haberi! Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı
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Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 902

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaştı. Bugün 19 hasta hayatını kaybetti. 902 yeni vaka sayısı tespit edildi

koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu.

Son 24 saatte 1203 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 205 bin 214 oldu.

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''İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ VAKA SAYISINDAN FAZLA''

Bakan Koca, ''Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz.'' dedi.

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