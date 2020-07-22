Türkiye'de son 24 saatte 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu.

Son 24 saatte 1203 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 205 bin 214 oldu.

twitter

''İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ VAKA SAYISINDAN FAZLA''

Bakan Koca, ''Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz.'' dedi.