SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İstanbul Küçükçekmece son dakika
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Son Dakika: Korkunç haber! Küçükçekmece'deki vahşetin detayları kan dondurdu

Küçükçekmece'deki vahşi cinayetin detayları kan dondurdu!

Küçükçekmece'de 66 yaşındaki Adil D., 57 yaşındaki eşi İkram D.'yi uyuduğu sırada boğazını keserek öldürdü. Cinayetin ardından kaçtığı Tekirdağ'da yakalanarak tutuklanan kocanın, daha önce de eşini iple tavana asarak öldürmek istediği, talihsiz kadını son anda oğlunun kurtardığı ortaya çıktı. Adil D. ifadesinde "Uyurken boğazını satırla kestim" dediği öğrenildi.

04.10.2018 - 17:29 | Güncelleme: DHA

Adil D. önceki gün saat 11.00 sıralarında polisi arayarak, "Karımı öldürdüm. Gidin adreste bulun, şuan yaşamıyor" dedi. İhbar üzerine hemen eve giden polis ekipleri 57 yaşındaki İkram D.'yi yatak odasındaki yatağında boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. 

"BABAMIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADIK"

DHA'nın haberine göre, eve giden polise kapıyı, babasının annesini öldürdüğünden habersiz olan çiftin oğulları D.D. açtı. Polisin yatak odasında annesinin cesedini bulmasıyla cinayetten haberdar olan D.D. polise verdiği ifadesinde şunları söyledi: "Dün babamın doğum günüydü. Akşam eve pasta ve hediye alıp geldim. Annem, babam ve ben, doğum günü pastasını kesip birlikte yedik. Daha sonra ben arkadaşıma gittim. Sabaha karşı eve geldim. Annem açtı kapıyı. Odama geçtim yattım. Herhangi bir boğuşma ya da bağrışma sesi duymadım." 

DAHA ÖNCE DE ASARAK ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ

D.D.,"Babam daha önce de annemi iple tavana asmıştı. Ben kurtarmıştım. Ama bununla ilgili annem şikayette bulunmamıştı" dedi.

 

"UYURKEN BOĞAZINI KESTİM"

Cinayetin ardından kaçan Adil D. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ortak çalışması sonrası Tekirdağ Kapaklı'da gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen koca, Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine konuldu. Adil D.'nin ifadesinde "Sabah uyandım. Elime geçirdiğim satırla boğazını kestim. Daha sonra polisi arayarak ihbar ettim" dediği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X