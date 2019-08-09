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HaberlerGündemSON DAKİKA! Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu

AA

Türkiye Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken, siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

Kurban Bayramı

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı ailesiyle Ankara dışında geçirecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramda ailesi ile tatilde olacak. Kılıçdaroğlu'nun bayram sonuna kadar Antalya'da olması bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramı Ankara'da karşılayacak. Bahçeli, Kurban Bayramı'nın birinci günü bayram namazının ardından MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek, ikinci günü parti genel merkezinde bayramlaşma programına katılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayrama ailesiyle İstanbul'da girecek. Akşener, bayramın ikinci günü Ankara'ya gelerek partisinin genel merkezindeki bayramlaşma programında bulunacak.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek.

DESTİCİ ANKARA'DA, AKSAKAL AYDIN'DA KARŞILAYACAK

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de bayramda Ankara'da olacak. Destici, bayramın birinci günü Tacettin Dergahı'nda kılacağı bayram namazı sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret edecek. Destici, bayramın ikinci günü partide düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramı memleketi Aydın'da karşılayacak. Aksakal, bayramın ikinci günü Ankara'ya gelerek parti genel merkezinde bayramlaşma törenine iştirak edecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramda Ankara'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da olacak.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bayramı İstanbul'da geçirecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise bayramı Balıkesir'de karşılayacak. Erbakan, ilk gün Altınoluk'ta olacak ve bayram namazını Altınoluk Ayvalıburun Camisi'nde kılacak.

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