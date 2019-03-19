Yetkililer, yerel saatle 08:32'de polisi arayan bir kişinin insanları öldürmek istediğini söyledi.

Londra'nın güneyindeki Croydon kentinde silahlı ve kırmızı arabalı bir kişinin görünmesiyle polisler harekete geçti.

— Daniel Goddard (@DGods_) March 19, 2019

Polisler, son günlerde yaşanan saldırılara karşın vatandaşları uyararak evlerine dönmelerini istedi.

İngiltere Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Ben Wallace, Yeni Zelanda'daki gibi Müslümanları hedef alan bir terör saldırısının İngiltere'de de olabileceğini söylemişti.

İNGİLTERE'DEKİ SALDIRGAN 'TÜM MÜSLÜMANLAR ÖLMELİ' DİYE BAĞIRDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da cumartesi günü bir kişiyi bıçaklayan aşırı sağcının saldırıdan önce "Tüm Müslümanlar ölmeli." ve "Tüm Müslümanları öldüreceğim." diye bağırdığı bildirildi.

Londra'nın güney batısındaki Surrey bölgesinde cumartesi günü 19 yaşındaki bir erkeğin, bıçaklı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili olayın detayları ortaya çıkıyor.